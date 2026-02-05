Il Gruppo Unitalsi del Reventino ha effettuato una donazione di vestiario a favore di alcune associazioni campane. L’attività si è svolta nella giornata di oggi, 5 febbraio 2026.



Da sempre attivo nel sociale, il gruppo svolge quotidianamente un attento lavoro di controllo e selezione degli indumenti, grazie all’impegno costante dei suoi volontari.

Nel corso degli anni, l’Unitalsi del Reventino ha costruito una rete stabile di associazioni solidali non solo in Calabria, ma anche fuori regione e all’estero, continuando a promuovere iniziative concrete di aiuto e vicinanza alle persone in difficoltà.

Non solo, a breve verrà effettuato un importante donazione per il Kosovo, infatti la collaborazione tra Unitalsi (sottosezioni di Lamezia Terme e Reventino) e la cellula CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) del Reggimento Carabinieri MSU in Kosovo prevede la raccolta e donazione di beni di prima necessità (vestiti, giochi, alimenti) a famiglie kosovare in difficoltà.

Le realtà belle della nostra Calabria!