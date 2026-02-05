Un pomeriggio di riflessione, confronto e scambi concreti sul futuro dell’olivicoltura calabrese: si è svolta nei giorni scorsi presso il T Hotel di Lamezia Terme la terza edizione del convegno “Olivicoltura moderna – strategia, sinergia e scelte tecniche per una produzione ottimale”, evento che ha richiamato produttori, tecnici, ricercatori e rappresentanti istituzionali in un clima di partecipazione e dialogo.

Moderato dal dott. Giorgio Concolino di Agricodem Srl, l’incontro ha puntato i riflettori sui temi che oggi più preoccupano e motivano il mondo olivicolo: dalle difficoltà legate all’andamento climatico alla qualità della produzione, fino alla necessità di integrare innovazione e tradizione in un sistema di filiera più efficace e sostenibile.



ADVERTISEMENT

Dopo i saluti istituzionali e il riconoscimento del valore tecnico-scientifico dell’iniziativa da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Catanzaro, l’avv. Fabio Borello della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ha sottolineato il ruolo delle istituzioni nel garantire trasparenza e strumenti di mercato, con particolare riferimento alla pubblicazione dei prezzi dell’olio d’oliva nelle tre province e alle iniziative di promozione territoriale.

A offrire una cornice più ampia della realtà calabrese è intervenuto il dott. Emanuele Spada dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha richiamato l’attenzione sulle criticità strutturali del comparto sul piano nazionale, ma anche sulle opportunità di sviluppo legate alla cooperazione tra ricerca, imprese e istituzioni.

Il cuore dell’incontro è stato il confronto con i tecnici delle principali aziende del settore fra cui De Sangosse, L. Gobbi, e Kelpak latam con Agricola internazionale, i quali hanno portato esperienze dirette dal campo, suggerendo strategie e riflessioni utili per affrontare le fasi più delicate del ciclo produttivo.