Soveria Mannelli – Lo ammettiamo serenamente come redazione, ma scommettiamo che in moltissimi residenti nell’area del Reventino non ne fossero, come noi, a conoscenza. C’è voluta una visita di Franco Laratta, giornalista, scrittore e già parlamentare della Repubblica italiana, arrivato da San Giovanni in Fiore la capitale della Sila per scoprire una realtà particolare avviata a Soveria Mannelli che era rimasta “nascosta” ed adesso appresa da tanti.

Si tratta di un singolare allevamento di galline o meglio delle varie razze dei simpatici volatili che tra l’altro, come l’ottima ovaiola cioè la gallina rossa, regalano le uova come prelibato alimento per il consumo umano. Un fatto o meglio una visita che l’ha ben raccontata Franco Laratta a cui abbiamo chiesto, e che ringraziamo per averci concesso il permesso, di ripubblicare su queste pagine e quindi di seguito proponiamo integralmente.

Soveria Mannelli c'è qualcosa che non ti aspetti. Che conferma come in Calabria ci sia sempre qualcosa di straordinario da scoprire.