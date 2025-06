Il Gruppo Fiore di Lino per Soveria plaude all’impegno della Provincia di Catanzaro per la consegna dei lavori relativi all’IPAA di Soveria Mannelli e alla strada dei Due Mari e del Medio Savuto. E’ quanto contenuto in una nota pervenuta in redazione firmata dal gruppi di minoranza del comune di Soveria Mannelli.

“Il Gruppo Consiliare “Fiore di Lino per Soveria” esprime profonda soddisfazione e plauso per l’annuncio della consegna dei lavori per la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico IPAA (istituto professionale agricoltura) di Soveria Mannelli (CZ). L’intervento è finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU, per un importo complessivo dei lavori di € 4.265.000,00.

Altro intervento riguarderà il completamento del tratto stradale tra gli svincoli “Soveria Mannelli Nord/Borboruso” e “Soveria Mannelli Sud/Decollatura Nord”.

Queste importanti iniziative, promosse dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con il Presidente Mario Amedeo Mormile e il Vicepresidente Francesco Fragomele, dimostrano una costante e concreta vicinanza alle esigenze del nostro territorio. Il nostro Gruppo ha sempre sostenuto e stimolato l’attenzione verso queste infrastrutture strategiche, fondamentali per rompere l’isolamento della Calabria centrale.

Il completamento di quest’arteria stradale, attesa da decenni, migliorerà significativamente la connettività dei centri montani con i principali snodi regionali, come l’A2 del Mediterraneo, la S.S. 106 e l’Aeroporto di Lamezia Terme, garantendo tempi di percorrenza ridotti e maggiore sicurezza.

La realizzazione del nuovo istituto professionale di alta qualità, amplia l’offerta formativa delle aree interne della Provincia permetterà l’apertura della scuola al territorio, per accogliere anche eventi esterni come fiere agronomiche o vivaistiche, mostre, rappresentazioni ed eventi sportivi.

Il Gruppo Fiore di Lino ringrazia il Presidente Mormile e il Vicepresidente Fragomele per il loro instancabile impegno. “Questo passo avanti è cruciale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del Reventino e rappresenta un chiaro segnale di attenzione verso il benessere della nostra comunità”.