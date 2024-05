Oggi, 31 Maggio 2024, Simeri Crichi si è fermata, troppo grande il dolore per far finta di niente. C’era da esprimere sentimenti di cordoglio e commozione per la tragica morte di Martina Guzzi: bandiere e mezz’asta e lutto cittadino per la ragazza che ha chiuso gli occhi al mondo martedì scorso in un funesto incidente stradale nei pressi del quartiere Aranceto di Catanzaro.

Le esequie della ragazza originaria del crotonese sono state celebrate oggi alle ore 16 presso la Chiesa del Sacro Cuore del quartiere lido di Catanzaro.

C’era anche l’ex consigliere provinciale e sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella, paese dove Martina aveva scelto di vivere.

Ha detto il pediatra con la passione per la politica: “Una giovane vita troppo prematuramente spezzata sulle nostre insicure strade. Un altro tragico incidente mortale che coinvolge giovani. Che segue di qualche giorno quello dello sfortunato ragazzo di Sersale Roberto Spadafora e di qualche settimana quello del collega medico Salvatore Mustara. Martina lavorava a Catanzaro e aveva scelto, da qualche tempo, di prendere casa con il suo compagno a Simeri Mare. Simeri Crichi era diventato il suo nuovo Comune di residenza. Ed il Comune di Simeri Crichi le ha reso gli onori che meritava; una giovane donna che aveva tutta una vita davanti.”

Sangue sulle strade nell’anno 2024: il bilancio si fa sempre più drammatico in Calabria dall’inizio dell’anno a oggi.