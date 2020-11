Si presenta alla Calabria e ai calabresi il nuovo commissario alla sanità Guido Longo, anni 68, lo fa parlando, in primo luogo, di studenti e della scuola: “Sono felice che la mia nomina coincida con la riapertura anche della seconda e terza media.”

L’ex Prefetto di Vibo e Questore di Reggio Calabria , catanese di origine, non considera l’incarico di commissario come un pesante fardello: “Io non ho paura, mai avuta paura nella mia vita di uomo delle istituzioni. Vado dove lo Stato mi dice di andare e così la pensa anche mia moglie, funzionaria di polizia”.

Guido Longo conosce la ‘ndrangheta e non per sentito dire:

“In Calabria c’è la ‘ndrangheta, ma ci sono tanti, tantissimi calabresi per bene, probi, che hanno voglia di lavorare onestamente.”

Guido Longo, spesso chiamato “Acchiappa fantasmi”, ha, nella sua carriera di super poliziotto, concorso all’arresto di parecchi latitanti del calibro di Angelo Nuvoletta, Francesco Schiavone, Leoluca Bagarella, Sebastiano Strangio e Francesco Nirta. È tornato Guido Longo: le aspettative sono alte, il biglietto da visita non è da meno.

di Enzo Bubbo