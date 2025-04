Non è per caso che avvengono certe cose. E non è, certamente, il caso dell’azienda di Francesco Iorfida che ha sede nel territorio del Savuto e, precisamente, nella frazione Coraci di Colosimi, in provincia di Cosenza.

Shard Lab, questo è il nome del brand creato da Iorfida che, da dipendente malpagato (come tanti, troppi ormai) viveva le giornate sentendosi sfruttato e minimamente gratificato. Ad un certo punto dice basta. “Io non voglio più avere padroni!”. Così inizia l’avventura di questa attività specializzata nel settore audio e che ha davvero varcato molti confini, partendo realmente – e lo scoprirete voi stessi leggendo questo articolo – da un gioco.

Abbiamo rivolto qualche domanda a Francesco per far conoscere meglio cosa fa nella sua struttura e ci siamo fatti raccontare come si può creare qualcosa di buono anche da noi in Calabria.

Francesco, spulciando un po’ sul web di lei e della sua azienda, ci è sembrato di ravvisare il classico caso, almeno a noi è venuto spontaneo pensarlo, che si trova sui profili Facebook: datore di lavoro di me stesso…Nel senso che rifiuta categoricamente l’idea di stare alle dipendenze di qualcuno. Ci stiamo sbagliando?

“Per diversi anni, ho lavorato sotto “padrone” (il termine esatto è questo) in diverse aziende locali e non. Purtroppo le mie esperienze lavorative precedenti da semplice dipendente, mi hanno provocato grandi sofferenze a livello umano. Poiché do sempre il mio 100% quando sono impegnato a fare qualsiasi cosa, mi sono sempre sentito come una semplice “pedina” da sfruttare fino all’osso per far guadagnare solo i “padroni”. Lavoravo nel settore della grande distribuzione alimentare, per 10/11 ore, a volte anche a turni massacranti giorno e notte e mi permettevano di riposare solo per 4/5 ore per poi ritornare subito al lavoro, con stipendi da fame (all’epoca eravamo sui 600 euro max al mese)”.

“Ricordo perfettamente – racconta ancora Francesco – il momento esatto in cui ho deciso che non avrei mai più lavorato come un comune dipendente: come già detto, il mio stipendio base si aggirava (quando andava bene) sui 600 euro al mese. Dopo 1 anno e mezzo di esperienza, mi permisi di chiedere al mio vecchio datore di lavoro un aumento di stipendio.

La cosa che più mi ha distrutto a livello personale è stata la risposta datami : “Io sono un imprenditore e devo tenere bassi i costi, mica posso fare la carità a tutti… Se lo stipendio non ti sta’ bene, puoi anche andare …. Troverò qualcun altro per sostituirti“

“A quel punto – ribadisce con enfasi Iorfida – in me è scattato un qualcosa, diciamo una scintilla … BASTAAAA!! È ORA DI DARMI DA FARE E TROVARE UNA SOLUZIONE PER LAVORARE SOLO PER ME STESSO… IO NON SARÒ MAI UN DATORE DI LAVORO COSÌ … SARÒ UN IMPRENDITORE UMILE, GENTILE E SEMPRE VICINO AI MIEI DIPENDENTI!!!!!”.

Ma è vero che Shard Lab nasce dalla passione per la musica? Tu facevi il deejay, giusto? E poi il Game Boy…

“Io ed un mio carissimo amico/fratello FRANCESCO PUGLIANO (che vorrei citare vista l’importanza che ha avuto nella mia vita) per diversi anni abbiamo girato la Calabria a fare i Deejay … Siamo nati dal nulla, senza una lira e abbiamo creato degli eventi che rimarranno per sempre nei nostri ricordi e in quelli di molte altre persone … Questa mia passione, mi ha dato lo spunto per iniziare a cercare dei fornitori di attrezzatura audio da rivendere … ma siano nei primi anni 2000!! Aprire un negozio fisico nei nostri paesini, sarebbe stata un pazzia, quindi prevedo che nel futuro le vendite online sarebbero potute diventare un importante opportunità imprenditoriale (credo di averci visto lungo ehehe)”.

“Ma ho solo 100 euro a disposizione – confessa Francesco – e cosa faccio? Per racimolare qualche soldino, per auto finanziarmi? Inizio dalla Cina ad importare degli articoli che nulla avevano a che vedere con la mia passione, ossia dei giochi per la famosissima console portatile “Game Boy” … Gli utili ricavati dalla vendita di questi “giochini” mi hanno permesso di avviare i miei progetti…”.

42000 utenti privati attivi, 2600 visitatori quotidiani sul vostro sito, polo logistico di distribuzione in Calabria nel settore audio. Sono numeri davvero lusinghieri per un’azienda posizionata in un’area non proprio favorevole logisticamente parlando.

“Nel mese di giugno, la Shard-lab® compirà ben 19 anni dalla sua fondazione … I numeri sono molto importanti, ma quello che più dimostra la nostra forza e, appunto, l’area logistica in cui ci troviamo…Inutile negare che rispetto ai nostri competitor nazionali, la Calabria e nello specifico, Colosimi, a livello strategico e di posizione, non è proprio indicata per l’importazione dai paesi europei tra cui Olanda – Belgio e Germania…I costi di trasporto rispetto ai nostri concorrenti che magari vivono in Lombardia o nel Veneto, sono pressocché il doppio, quindi per ridurre al massimo questo, sono necessari ottenere importanti accordi commerciali con le grosse compagnia di distribuzione Europee…”.

In merito ai numeri che hai indicato sopra?

“Che dire? L’impegno profuso negli anni e tanti sacrifici stanno portando i frutti sperati … Io amo il mio lavoro, quindi per non essere troppo banale o scontato, cito la famosa frase di Confucio “Fai il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno della tua vita “

E da poco tempo avete ulteriormente ampliato i canali di distribuzione…

“Da qualche mese, stiamo lavorando intensamente per continuare ad ampliare i canali di distribuzione nazionali ed internazionali del nostro marchio registrato SHARD-LAB® con importanti investimenti…Oltre ad essere presenti sui principali Marketplace europei, da circa un mese circa, abbiamo ampliato i canali di vendita, grazie ad un importantissima compagnia di elettronica internazionale”.

In conclusione, dato che per noi del Reventino.it l’imprenditore è sempre protagonista, cos’è per Francesco Iorfida Shard Lab?

“Shard-lab è la mia vita. È come un figlio nato da te e che ora vive con te. Shard-lab ha un’anima propria (non so bene come spiegarlo). Shard-lab è una parte di me…Un’espressione della mia voglia di fare, della mia consapevolezza, del mio riscatto personale, del mio modo di essere…SHARD-LAB È FRANCESCO IORFIDA e FRANCESCO IORFIDA È SHARD-LAB”.