Il 7 Ottobre 2025, Space Renaissance Italia celebrerà la Settimana Mondiale dello Spazio, istituita dalle Nazioni Unite, dal 4 al 10 Ottobre, quest’anno sul tema “Vivere nello Spazio”. In Particolare, intendiamo onorare l’evento che ha segnato un momento epocale della storia umana: l’uomo per la prima volta, calpesta il suolo lunare, 56 anni fa. Perché la Luna è importante da celebrare? Perché la scienza ha condotto l’uomo verso il traguardo più importante della vita umana, aprendo un nuovo processo nell’esplorazione dello spazio, rappresenta la conquista scientifica e tecnologica in un processo di industrializzazione del mondo cosmico. L’allunaggio di Apollo 11 del 1969 simboleggia la forza del cammino umano verso l’esplorazione dello spazio.

Oggi, lo spettacolo della Luna, unico satellite della Terra, convoglia tanti appassionati nelle osservazioni più fantasmagoriche delle immagini del cielo, da incapsulare nelle notti magiche lunari. L’ISS ed i telescopi spaziali come James Webb, mandano sulla Terra immagini da prospettive che vantano la bellezza della Luna e dell’Universo, e lasciano le emozioni più intime e colorate della ricerca della conoscenza sulla conquista scientifica dell’universo.

Nel 2026, il programma ARTEMIS della NASA e altri partner internazionali come ESA e JAXA inizieranno le prime missioni scientifiche, con equipaggio a bordo, per dare una stabilità futura, la presenza umana fissa sulla Luna e per favorire lo sviluppo dell’economia Lunare. La Luna, stazione intermedia verso la conquista di Marte. Un’ altra iniziativa in collaborazione con Agenzie Spaziali, Università, Istituti di ricerche e Industrie è il progetto EuroMoonMars dell’ILEWG (1-235). Il programma, che promuove l’esplorazione dello spazio in particolare su Marte e Luna, prevede l’organizzazione ed il supporto per missioni analogiche, test e sviluppo di tecnologie. Il programma crea piattaforme sperimentali e promuove la collaborazione tra ricercatori, scienziati per le missioni future, simulazioni di missioni astronautiche, che preparano il terreno per esplorare altri corpi celesti come Marte.

L’ILRS ( International Lunar Research Station) è uno dei più importanti progetti per il futuro, avviato dalla Cina insieme ad altri partner internazionali, in fase di sviluppo, è un servizio geodetico internazionale a base robotica per sfruttare il potenziale futuro per la presenza umana, le potenzialità della luce solare e il ghiaccio d’acqua nella regione polare. Coordina una rete globale di stazioni, misurazioni laser, per scopi scientifici e operativi, monitoraggio dei cambiamenti globali della terra, dati importanti per la fisica lunare e per la scienza del sistema terrestre, la navigazione satellitare e la relatatione. Altri temi da sviluppare in questa giornata di celebrazione ma anche di impegno, sono l’economia cislunare, la realizzazione di Lunar Gateway per dare porto sicuro agli

astronauti e ogni sperimentazione sulla gravità simulata, insieme ad una grande politica spaziale internazionale.

La settimana Mondiale dello Spazio sarà celebrata con gli studenti delle Scuole superiori di Catanzaro, insieme al

Liceo Pitagora di Crotone. Un grazie va ai Presidi e ai docenti di indirizzo tecnico-scientifico per la partecipazione a questo evento celebrativo. Space Renaissance Italia ha indetto una selezione per giovani, con eccellenza nelle

materie scientifiche, da avvicinare al mondo della cultura spaziale. Apprestiamoci ad osservare la Luna nel suo messaggio di aiuto e ammirazione per tutti gli appassionati della ricerca, delle missioni e di ogni essere vivente

che conserva ancora l’istinto della vita.