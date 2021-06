Venerdì 28 maggio 2021 dalle ore 9:00, sul lungomare Cristoforo Colombo situato prezzo Gizzeria Lido (CZ), protagonisti dell’evento i giovani dell’associazione “Sincronia” di Lamezia Terme, a loro è stata dedicata la giornata attraverso la realizzazione di attività ludiche quali il volo in spiaggia degli aquiloni e la pittura su tela. Con l’approccio all’arte, alla natura e con il prossimo è uscita fuori la loro creatività, aggiungendo brio e colore ad una giornata in compagnia, con lo scopo di regalare momenti di aggregazione e spensieratezza.

Nel corso della mattinata è stato effettuato un numero considerevole di screening a cura della dott.ssa Antonella Dattilo la quale si è occupata degli screening per il diabete, e del dott. Aldo Vasta specializzato in screening tiroidei, entrambi medici e soci del Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, associazione che da anni si occupa di fornire questo servizio alla popolazione. In qualità di specialista e coordinatore del service, lo stesso dott. Aldo Vasta ha così spiegato l’importanza di effettuare una ecografia alla tiroide:<< Gli screening sono esami condotti a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione allo scopo di individuare una malattia o i suoi precursori (cioè quelle anomalie da cui la malattia si sviluppa) prima che si manifesti attraverso sintomi o segni. Quello della tiroide ecografico è iniziato nel 2017 e fino ad ora ha coinvolto diverse migliaia di pazienti in tutta la Calabria che fino ad ora appare essere confermata come zona ad alta endemia per patologie tiroidee. Ci saranno altri appuntamenti in questo anno sociale insieme ad altri screening>>.

Essenziale per l’avvenuta realizzazione di questa attività: associazione Avis Regionale Calabria che – attraverso personale qualificato- ha fornito tutta l’attrezzatura necessaria ed il camper della salute, sul quale ai pazienti sono state effettuate le ecografie tiroidee gratuitamente. Ha presenziato anche Avis Comunale di Gizzeria, supportando pienamente l’iniziativa.

Ha sostenuto questa iniziativa l’associazione ADA per il Lametino (assistenza domiciliare e ambulatoriale) la quale ha offerto la prima colazione ed il pranzo al sacco.

Il Leo Club Lamezia Valle del Savuto, si è posto in prima linea per sposare questa iniziativa, attraverso la figura dei soci e del presidente Attilio Gatto, tutti i presenti sono stati da loro accolti e guidati nelle varie tappe della giornata. Questo evento per i giovani soci del Club Leo si è mostrato edificante e formativo, queste le parole del Presidente Attilio Gatto: <<Giornata unica. Sono fortemente soddisfatto del risultato, frutto del lavoro di squadra. Volevamo improntare la giornata per far divertire i ragazzi dell’associazione Sincronia e colmare sempre più quel gap sociale tra normodotati e disabilità. E’ stato un successo. Divertirsi insieme con gli aquiloni o disegnare su tela e veder sorridere i ragazzi è stato gratificante. Vorrei ringraziare quelle associazioni che hanno collaborato affinché la giornata fosse marcatamente indimenticabile. Grazie di cuore a tutto il gruppo Sincronia, al presidente e a tutto il club Lions Lamezia Valle Del Savuto, all’associazione A.D.A. del Lametino, AVIS Gizzeria e Regionale, ai Dottori presenti che hanno colorito la giornata con gli screening gratuiti e ancora a tutti coloro che ne hanno permesso la riuscita.>>

Questo service, pensato ed organizzato dettagliatamente dal Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, si è rivelato un successo per il club stesso, difatti il presidente Carmelo Marzano ha così rivolto i suoi ringraziamenti:<< e’ stata una giornata all’insegna dell’amicizia, del buon stare assieme a dei ragazzi stupendi, collaborativi e pieni d’amore. non finiro’ mai di ringraziare i nostri Leo che, con sapienza ed attitudine, hanno saputo trasmettere il senso del We Serve. Fantastici i coordinatori dell’Associazione Sincronia che hanno coordinato assieme a noi gli screening sul diabete e su tiroide, realizzati dei nostri soci medico Antonella Dattilo e Aldo Vasta. Ada per il Lametino, Avis Comunale di Gizzeria in comunione di idee hanno ben supportato l’iniziativa. Non per ultima Avis Regionale Calabria che ci ha fornito il camper della salute, ambulatorio medico, oltre al loro personale. insomma, una giornata assolutamente che replicheremo sia coi ragazzi di Sincronia ma con altre associazioni sul nostro territorio con cui abbiamo gia’ stipulato i protocolli d’intesa.>>

Tutte le attività si sono svolte nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19.