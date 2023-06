Manifestazione delle eccellenze e del merito delle scuole calabresi presso piazzale Jole Santelli della Cittadella regionale: sono stati premiati 104 studenti, provenienti da 25 istituti di tutt’ e cinque le province, che si sono distinti in competizioni nazionali e internazionali. Non è passato inosservato il contributo significativo degli studenti dell’Istituto superiore “Rita Levi Montalcini” di Sersale. Accompagnati dalla dirigente scolastica, anche scrittrice, Giovanna Moscato e dai professori Pietro Damiani e Paolo Loprete, cinque studenti liceali della comunità scolastica sersalese hanno ottenuto una benemerenza da parte della Regione Calabria.

Sono: Anya Scalzi; Fabio Pappalardo; Flavia Pettinato; Chiara Rizzo e Cristian Talarico. Non erano lì per caso, ma hanno ottenuto ottimi piazzamenti alla prestigiosa finale del XXXIII edizione del Campionato dei Giochi logici linguistici matematici, concorso dedicato quest’anno ai 110 anni dalla nascita ad Emma Castelnuovo e Lina Mancini Proia. Alcuni alunni sersalesi sono stati già inseriti nell’albo nazionale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. E non si esclude possano rientrare per una borsa di studio a Bruxelles. Studiare è sempre utile e gratificante. Tradotto: l’istituto superiore di Sersale non trascura le eccellenze.