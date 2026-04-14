Soveria Mannelli – Il Rotary Club del Reventino Distretto 2102 – UNITI PER FARE DEL BENE 30° – ha programmato l’annuale iniziativa del Premio Arti e Professioni 2025 “Filippo Larussa” XXX edizione. Nel corso della manifestazione sarà assegnato il riconoscimento all’imprenditore Franco Fazio di Allasia Plant Magna Grecia, azienda vivaistica forestale che ha sede in località Santa Margherita di Calabria nel comune di Soveria Mannelli.

Di seguito il programma dell’iniziativa come riporta la locandina pervenuta in redazione.

La manifestazione, come prevede il cerimoniale, si apre con l’onore alla bandiere e a porgere i saluti di benvenuto ai partecipanti saranno il presidente del Rotary Club del Reventino, Vittorio Mastroianni, e a seguire il sindaco di Soveria Mannelli, Michele Chiodo.

Prima di giungere alla cerimonia di attribuzione del Premio Arti e Professioni “Filippo Larussa” 2025 arrivato alla XXX edizione, come indicato nel progrmma, è previsto un panel sul tema “Resilienza e restanza…, uomini e alberi” e nel ruolo di moderatore è stato chiamato il giornalista Ugo Floro.

L’iniziativa è prevista per giorno 18 aprile 2026, con inizio alle ore 17,30 presso l’Officina della Cultura e della Creatività del Reventino in Soveria Mannelli, dove avrà luogo la cerimonia di consegna del Premio Arti Professioni “Filippo Larussa”, conferito a Franco Fazio, originario di Serrastretta e che ha impiantato l’attività imprenditoriale a Soveria Mannelli.

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Sono prestabiliti gli inteventi di Francesco Bevilacqua scrittore, di Francesco Esposito, presidente GAL dei Due Mari e di Franco Fazio, titolare “Allasia Plant Magna Grecia”.

A tracciare le conclusioni è programmato l’intervento di Antonino Iannello, assistente del Governatore Distretto 2102 RI.