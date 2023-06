Si festeggia in casa Winner Boys con la vittoria del campionato di calcio virtuale di EEccellenza della Calabria. Dopo dieci giornate di campionato, a tagliare il traguardo al primo posto è stata l’ASD Winner Boys, scuola calcio molto impegnata nelle comunità di Andali, Cerva e Petronà. Protagonisti sono stati i giovanissimi tesserati della squadra del presidente avvocata Daniela Berardelli. Risultato: nella prossima stagione sportiva militeranno nel campionato di serie D e rappresenteranno la Calabria nel campionato che si gioca con la Xbox.

Quest’anno la LND ha organizzato il campionato di EEccellenza anche in Calabria e presentato le squadre partecipanti al campionato di Serie E presso il Centro FIGC di Via Contessa Clemenza di Catanzaro alla presenza del presidente Saverio Mirarchi.

In quell’occasione è stato ribadito che il calcio virtuale non sostituisce quello reale. Anzi, lo amplifica aumentando le possibilità di inclusione e socialità tra i giovani, abbattendo barriere culturali, sociali, fisiche e di genere. È il loro mondo e bisogna camminare al passo con i tempi.

Sono stati sottolineati i punti di forza che sono la partecipazione di player diversamente abili, squadre miste e senza limiti di età o di territorialità.

A ciò si aggiunge la soddisfazione e il piacere di poter difendere i colori sociali della propria squadra che solitamente partecipa al campionato di calcio dilettantistico.

Punti di forza e occasioni di inclusione che non potevano non essere colti dell’ASD Winner Boys che si distingue sempre per l’attenzione rivolta al sociale, allo sport e ai valori a favore dei giovani.

I protagonisti di questa magnifica cavalcata che proietta l’ASD Winner Boys nel campionato nazionale di serie D sono: Bubbo Lorenzo (il capitano), Bubbo Pietro (la punta), Talarico Manuel (il bomber), Passafaro Alfonso (il combattivo), Caligiuri Matteo (l’estro), Valoroso Marco (la forza), Catanzaro Salvatore (la potenza), Bubbo Luigi (il condottiero), Sacco Alessandro (la fantasia).

Soddisfazione è stata espressa dall’allenatore Santino Bubbo che ha fortemente voluto la partecipazione al campionato di EEccellenza Calabria come coach: “E’ un campionato virtuale, ma le emozioni e la gioia per la vittoria del campionato sono ugualmente grandi. Lo sono perché consentono di costruire squadre miste, senza barriere culturali, sociali, fisiche e di genere. La nostra squadra è composta da tutti ragazzi tra i 15 e i 18 anni e senza limiti territoriali. Campionato che esalta i valori dell’amicizia e dell’inclusione. Durante l’estate ci si preoccuperà del calcio mercato per riuscire ad allargare la rosa e i players ed essere competitivi anche in Serie D”.

I Winner boys saranno la prima società calabrese a rappresentare la Calabria in serie D facendo parlare dei ragazzi e ragazze della provincia di Catanzaro fuori da confini regionali.