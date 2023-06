Torna l’appuntamento con la mia rubrica Momenti di gusto in giro per la Calabria, Se volete degustare qualcosa di sfizioso e particolare e non sapete dove andare qui troverete dei miei consigli per delle preparazioni che dovete assolutamente provare.

Io amo sperimentare e provare posti nuovi e per questo ho voluto realizzare una piccola guida dedicata ad alcune proposte che non potete perdervi, golosità in chiave food porn, così da poter gustare e testare la bravura di chef, pasticceri, pizzaioli e imprenditori calabresi.

Ecco i miei consigli per il mese di Luglio…