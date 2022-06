Valli Cupe non cela i suoi tesori. Tutt’altro: li mette in vetrina per far ammirare natura incontaminata tra biodiversità e bellezze paesaggistiche. Legambiente Calabria, Ente gestore della Riserva naturale regionale con Anna Parretta presidente, in collaborazione con il Comune di Sersale e la Proloco di Sersale, organizza , nei giorni 1-2-3 luglio 2022, la manifestazione “Festambiente a Valli Cupe”.

E’ la prima edizione, ci sta che non sia l’ultima per dare lustro ed eco alla fruita area protetta, di cui è direttore Antonio Falcone.

“La Festa nasce dall’esigenza di aumentare la visibilità della Riserva naturale regionale “Valli Cupe”, riaprendone idealmente le “porte” all’inizio della stagione turistica dell’anno 2022 e dopo le necessitate limitazioni derivanti dalla pandemia, migliorando la conoscenza delle bellezze naturalistiche e della incredibile biodiversità della Riserva naturale regionale Valli cupe con i suoi sentieri, le cascate ed il canyon”, si legge sul sito internet della riserva regionale.

Parteciperanno, tra gli altri, a Festambiente anche l’assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso, il presidente Parco della Sila Francesco Curcio e i sindaci di Taverna, Cropani e Sellia marina.

La Festa, si svolgerà nel comuni di Zagarise (1 luglio), Sersale (2 luglio) e Cerva (3 luglio), sarà improntata a iniziative e azioni di sensibilizzazione e diffusione dei valori della sostenibilità e della tutela ambientale, in particolare attraverso l’arte, il teatro, la musica cultura ed enogastronomia.

Valli Cupe è qualcosa in più di un territorio protetto, qui è identità.

PER VEDERE IL VIDEO DI PRESENTAZIONE: VID-20220625-WA0028

Enzo Bubbo