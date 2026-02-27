Il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Catanzaro, con il dirigente scolastico Giancarlo Caroleo, ha aderito alla Rete Nazionale MIASEDU (Manifesto e Codice Etico dell’Intelligenza Artificiale Generativa a Scuola), con capofila l’Istituto di Istruzione Superiore Europa nel comune di Pomigliano d’Arco, della città metropolitana di Napoli, diretto dalla prof.ssa Angela Camparone e referente di progetto il prof. Roberto Castaldo.

La rete è costituita da oltre cento scuole operanti nelle diverse regioni d’Italia che condividono il comune intento di organizzarsi adeguatamente, sia sul versante didattico/metodologico, sia in relazione ala complessa rivoluzione culturale, di usi e costumi determinata dall’impatto dell’IA nella società di oggi e di domani.

Da ciò, la straordinaria iniziativa dell’istituto scolastico campano che, in maniera lungimirante, propone al sistema/scuola nel suo insieme, di condurre ed orientare la stessa rivoluzione digitale che l’IA porta in sé, cercando di ricondurre tale processo nell’alveo di una sua funzione di “mezzo per…” e non di “fine di…”.

Il team dell’IIS Europa, magistralmente guidato dalla preside Camparone, investendo risorse umane e materiali per l’attuazione del progetto, ha consolidato la sua funzione di scuola l’eccellenza, riuscendo ad intercettare le tematiche e le argomentazioni correlate all’Intelligenza Artificiale, coinvolgendo un’ampia comunità scolastica di dimensioni nazionali.

Il CPIA di Catanzaro, al cui interno opera, per la Calabria, il Centro Regionale di ricerca, sperimentazione e sviluppo, partecipa appieno all’iniziativa avendo in cantiere, peraltro, il X Quaderno di ricerca (anno 2025-2026) il cui focus è proprio quello dell’Intelligenza Artificiale nel suo utilizzo didattico e formativo nell’ambito delle metodologie formative e cognitive rivolte agli studenti in età adulta.

ADVERTISEMENT

La Rete MAISEDU è tra le prime a costituirsi, in Italia, finalizzandosi alla valorizzazione delle potenzialità determinate dall’IA e, contestualmente, operando sul versante della promozione dell’approccio critico e consapevole del cittadino nei confronti dell’invasiva rivoluzione epocale che la stessa IA rappresenta.

Il CPIA di Catanzaro, da canto suo, estende sempre più il suo spazio di azione, attraverso importanti interazioni con diverse realtà scolastiche di fuori regione, avendo già stipulato dei Protocolli di intesa con il CPIA2 di Napoli, il CPIA di Ancona, l’IIS (Liceo Scientifico e altri) Giovanni da Procida di Salerno, essendo, pure, in trattativa con l’istituto di istruzione per adulti IPEP di SEVILLA (Spagna).