di Francesco Damiano –

Ancora una volta volta Scigliano, realtà storica inerpicata alle pendici della Sila con vista sul Mar Tirreno, è crocevia di viandanti alla ricerca, in solitaria, di imprese epiche.

Potremmo risalire ad Annibale, che la leggenda volle accampato da queste parti, dopo aver disceso le alpi con gli elefanti. In tempi più recenti ricordiamo Belliere, che per due volte attraversò l’Italia a piedi e per due volte fece tappa a Scigliano. Poi ancora con Claudio Gregori, che nel 2023 giunse dalla Svizzera, con un asino di nome Armani al seguito, per girovagare la Calabria e ritornare questa volta a piedi nel Canton Citino con a seguito il fedele quadrupede.

Sarà la strategica posizione centrale nella Calabria, a cavallo delle vallate del Reventino-Savuto, e la presenza del ponte romano millenario che Scigliano continua ad attrarre viandanti di ogni genere. Alcuni famosi e riveriti altri anonimi e/o in gruppo, molti avventurosi attraversano il territorio sciglianese a piedi, in bici, in moto, a cavallo di un quadrupede, ognuno alla ricerca della propria impresa da raccontare ai posteri.

Oggi parliamo di Giusi Parisi con la sua impresa “L’Italia in tandem alla cieca” ragazza non vedente che da Reggio Calabria risalirà fino a Milano, passando da Torino, utilizzando un tandem a pedalata assistita. Accompagnata in staffetta da tre compagni di avventura che si daranno il cambio durante il percorso.

A Scigliano ha fatto tappa insieme a Gianfranco Mazzuca, noto ai più per i corsi di sopravvivenza da lui gestiti, che la accompagnerà fino a Sapri.

Giusi Parisi, fondatrice del progetto “Ragazze In Tandem“, affronterà questa straordinaria impresa in 41 tappe attraverso l’Italia, macinando chilometri su chilometri di strada. Partita da Reggio Calabria il 25 aprile, il suo percorso in Calabria attraversa la suggestiva Ciclovia dei Parchi, la Ciclovia del Reventino e tocca località significative lungo la costa tirrenica e nell’entroterra.

Oggi, Giusi è a Scigliano, dove viene accolta da ciclisti locali, incluso il sindaco, per l’ultima parte del tragitto lungo la Ciclovia del Reventino. Il suo viaggio culminerà a Milano il 4 giugno, ma riparte subito per Cosenza per la settima tappa del suo giro.