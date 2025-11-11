Un viaggio tra storia, identità e tradizione: il Savuto-Reventino riscopre i suoi costumi per valorizzare la memoria collettiva e promuovere il turismo culturale.

In merito costumi tradizionali abbiamo pubblicato su queste pagine, nell’anno 2020 che può essere riletto cliccando sul titolo che compare sotto in grassetto, l’articolo dal titolo: Tiriolo, inaugurato il 13 maggio 2006: il Museo del costume tradizionale calabrese valorizza il patrimonio etnografico della Calabria

L’11 novembre si celebrerà la prima Giornata Nazionale degli Abiti Storici, istituita con la legge 15 aprile 2025, n. 59, che riconosce e promuove il valore culturale, artigianale e identitario degli abiti tradizionali italiani. L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Ministero del Turismo, intende tutelare e diffondere un patrimonio immateriale che riflette secoli di storia, lavoro e creatività. La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2025, assegna all’11 novembre la funzione simbolica di giornata nazionale, invitando enti locali, associazioni e istituzioni culturali a realizzare eventi, mostre e rievocazioni per mantenere viva la memoria collettiva legata agli abiti storici.

Il valore per i territori del Savuto-Reventino

Nel contesto del Savuto-Reventino, questa giornata assume un significato particolare: è un’occasione per riportare alla luce la ricchezza dei costumi popolari, la sapienza delle antiche tessitrici e il legame profondo tra abito, territorio e identità.

Basti pensare alla “Pacchiana” di Martirano, simbolo di eleganza contadina, o ai laboratori di tessitura artigianale di Tiriolo, dove ancora si tramanda l’uso dei telai a mano. Anche nelle aree di Rogliano e Soveria Mannelli resistono tracce di un patrimonio fatto di stoffe naturali, ricami, merletti e oggetti custoditi nei musei della civiltà contadina e in realtà culturali come la Tenuta Bocchineri di Rogliano, che spesso ospita iniziative di valorizzazione del territorio.

Cosa possono fare i Comuni

Per i Comuni, questa giornata rappresenta una straordinaria occasione di promozione turistica e culturale integrata. Possono:

coinvolgere scuole, associazioni e pro loco in mostre di abiti storici e tradizionali locali;

valorizzare archivi fotografici e musei etnografici;

promuovere sfilate, laboratori di tessitura e sartoria tradizionale;

creare gemellaggi culturali tra paesi che condividono la stessa tradizione sartoriale;

partecipare alla campagna nazionale del Ministero con l’hashtag #GiornataNazionaleAbitiStorici, pubblicando foto e video degli abiti tipici, corredati da descrizioni storiche e territoriali.

Un’occasione per riscoprire la memoria celebrando gli abiti storici, si celebra anche la comunità che li ha creati e tramandati. Per territori come il Savuto-Reventino, spesso ricchi di storia ma poco conosciuti dal grande pubblico, questa giornata può diventare un volano di identità, turismo lento e coesione sociale, restituendo dignità e visibilità a tradizioni che rischiano di scomparire.