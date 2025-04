Il Club Autostoriche ‘I Volpini’ – che ha sede a San Pietro Apostolo – organizza il I° Memorial Cecè Rotella, in ricordo dell’amico scomparso improvvisamente l’11 aprile 2024.

L’appuntamento è programmato a San Pietro Apostolo per domenica 4 maggio 2025. Si tratta – come fanno sapere gli organizzatori tramite una nota pervenuta in redazione – di una giornata dedicata alle auto storiche, con la partecipazione di club provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia, per celebrare la passione per questi piccoli gioielli della meccanica e ricordare l’amico Cecè, l’amico di tutti, sempre presente ad ogni raduno.

Vi aspettiamo numerosi è l’invito che rivolgono gli organizzatori a quanti volessero prendere parte alla giornata. Sotto la locandina dell’iniziativa che – come viene indicato- prevede un definito programma.