Santo Stefano di Rogliano – Passaggio del collare e cambio delle consegne nel Rotary Club Rogliano Valle del Savuto. Vitantonio Di Gioia, farmacista, sposato papà di una bambina è il nuovo presidente del Club del Savuto anno 2020-2021.

Alla presenza di numerosi soci ed altre personalità, nella cornice della tenuta “Consoli” si è svolta la tradizionale conviviale, dove Roberto Maletta, past president ha ceduto il testimone al suo successore.

Le precauzioni Covi 19 quest’anno hanno modificato sensibilmente il tradizionale rituale della cerimonia di passaggio limitando la partecipazione e i convenevoli di affetto e stima che sono i capisaldi dei rotariani.

Tra gli ospiti: Lucia Nicoletti sindaco di Santo Stefano di Rogliano, Sergio Raffaele Rio, direttore Demoscopia, Sergio Tursi Prato, presidente movimento “Liberi pensatori”, Sante Blasi, presidente nazionale ENSI, Mauro Alvisi, Centro Studi Impresa Italia, Antonio Mallamo Rotary Lamezia Terme e Sandro Chiti assistente del Governatore Pasquale Verre del Distretto 2100.

Dopo il commiato e l’analisi del past presidente Maletta, col motto “Rinasciamo. Solo chi sogna può volare alto…”, il neo presidente Di Gioia spinge sull’acceleratore affinché la ruota dentata riprenda a girare, coinvolgere e appassionare i soci nelle attività in programma.

<<È un grande onore indossare il collare – afferma Di Gioia- la cui prima targhetta riporta il nome di mio padre. Sono un socio fondatore di questo Club che in questi dieci anni si è fatto apprezzare per il dinamismo, la capacità di adattamento, l’energia e l’afflato dei Soci.

Siamo un club ormai maturo e pronto a nuove sfide, ma al contempo abbiamo la voglia di riprendere i nostri incontri in presenza, ecco perché ho fortemente voluto il passaggio di consegne in sede e ho rifiutato il collegamento via piattaforma zoom, che è quanto scelto da quasi tutti i club del Distretto 2100, tra le altre cose, ormai prossimo alla scissione in 2101 e 2102.

Questo significa – aggiunge – che faccio parte di una schiera di 103 presidenti che al 31 giugno 2021 saluteranno il Distretto Campania-Calabria per come lo abbiamo sempre conosciuto e quindi dobbiamo essere pronti a canalizzare nuovi impegni e energie in questo nuovo soggetto che sarà il Distretto 2102, consapevoli che sarà una strada in salita. Il nostro club sarà leader in questo cambiamento. I progetti in corso – conclude – sono tanti, tutti vicini al territorio, con un occhio attento alla situazione socio-economica che si sta materializzando in questo scenario post-covid, consapevoli che non si può prescindere dal disagio che si vive nei nostri territori. Il Rotary Rogliano Valle del Savuto C’E’!>>.

La squadra del presidente Di Gioia è composta: vicepresidente Giovanni Porto; presidente eletto Pino Armino; past presidente Roberto Maletta; tesoriere Pino Armini; segretario Fabio Perri, segretario esecutivo Lucio Di Gioia; vice tesoriere Antonio Renzelli, prefetto Fiorangela D’Ippolito e prefetto aggiunto Angela Gallo.