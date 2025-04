Torna per la ventiduesima volta un progetto scolastico nazionale dall’elevato pregio educativo, un grande contenitore pedagogico in cui diverse scuole calabresi fanno parlare bene di sé.

È Coloriamo il nostro futuro. Una prestigiosa rete di scuole italiane che promuove una coscienza civica nei ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni.

Ha numeri eccezionali Coloriamo: 60 istituti comprensivi, 14 regioni, 35 aree protette.

Lo scopo della rete di scuole non è soltanto ricreativo e di divertimento, ma di carattere culturale, educativo e didattico.

Dentro Coloriamo, nato in Sicilia su intuizione di una ragazzina di Castellana sicula, ci sono scuole che operano in aree protette, scuole che si occupano di ambiente e che hanno un consiglio comunale dei ragazzi. In due sole parole: cittadinanza attiva. Di più: si consente a un esercito di alunni di conoscere le istituzioni della politica e di ammirare posti meravigliosi e sovente sconosciuti.

Quest’anno il XXII convegno avrà come tema “Water angels: custodi dell’acqua” e si terrà in Puglia, in provincia di Foggia, precisamente ad Apricena, dal 20 al 24 maggio 2025, sotto la guida dell’Istituto comprensivo Torelli- Fioretti.

È lì, nel parco del Gargano, che tante scuole di Calabria, referente regionale l’insegnante Clementina Amelio anche assessora alla cultura di Taverna, sarà ben rappresentata con almeno 50 persone tra studenti, docenti e dirigenti scolastici. Ecco elenco delle scuole calabresi coinvolte da Coloriamo 2025: Istituto Comprensivo Taverna come scuola capofila e con Maria Sganga come dirigente scolastico; Istituto comprensivo Don Milani – Mattia Preti di Catanzaro; Istituto Comprensivo Borrelli Santa Severina; Istituto Comprensivo Casalinuovo; Istituto Comprensivo “G. Bianco” Sersale – Zagarise; Istituto Comprensivo Laureana di Borrello; Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” Petronà ; Istituto Comprensivo Spezzano della Sila. Coloriamo il nostro futuro, riconosciuto dal Ministero dell’istruzione e del merito, si fregia dell’encomio di patrimonio immateriale dell’Unesco e nel 2017 ha ottenuto benemerenza come alfiere della Repubblica per meriti in campo culturale. Tutte le scuole desiderano promuovere un progetto: Coloriamo il nostro futuro ha invece pensato a un progetto ambizioso per tante scuole italiane che parlano con i giovani e non soltanto dei giovani, affrontando imprescindibili temi di interesse comune.