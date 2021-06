Si è svolta nel magnifico scenario del “Parco Archeologico Villa Romana” di Casignana in provincia di Reggio Calabria la prima assemblea ordinaria EPLI (Ente Pro Loco Italiane) Calabria.

Numerose Pro Loco – rileva una nota pervenuta in redazione che di seguito pubblichiamo – arrivate da tutta la regione e non solo, vista la presenza di una delegazione siciliana, si sono riunione per discutere ed approvare democraticamente i diversi punti all’ordine del giorno.

L’assemblea si è aperta con i saluti del presidente EPLI Calabria, Loris Ciurleo, del presidente della Pro Loco ospitante Rocco Romeo e dai diversi rappresentanti istituzionali presenti.

A fare gli onori di casa, sono stati il sindaco ed il vicesindaco di Casignana, Rocco Celentano e Franco Crinò (già parlamentare); i saluti sono pervenuti anche dal consigliere regionale Giacomo Crinò, presente all’incontro.

Dopo l’approvazione, all’unanimità, dei vari adempimenti statutari, il presidente Ciurleo ha comunicato all’assemblea le proposte di convenzione e adesione pervenute da fattive associazioni che operano, in vari ambiti, sul territorio regionale. Siglando gli accordi con i loro rappresentanti.

Del terzo settore, cui sta particolarmente a cuore a l’EPLI Calabria, ne ha parlato il presidente di Promozione Italia ETS Pasquale Ciurleo <abbiamo siglato la convenzione in quanto Ente accreditato al Ministero per il Servizio Civile Universale>

Presto tante opportunità per i giovani volontari

<EPLI presterà un’attenzione particolare attraverso la sinergia con la holding interna Promozione Italia, che lavorerà esclusivamente per garantire la possibilità ai giovani calabresi di avvicinarsi al mondo della promozione turistica e culturale> quanto ribadito da Ciurleo.

A fine lavori, i numerosi partecipanti sono stati invitati nel suggestivo borgo antico di Casignana, dove i volontari della Pro Loco del paese hanno potuto far degustare le prelibatezze del luogo.

Si attende ora il 1°raduno delle Pro Loco EPLI, nei prossimi giorni sarà comunicato luogo e data.