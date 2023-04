Continua a far parlare bene di sé il romanzo “Una rosa per Teresina”, scritto da un talentuoso scrittore belcastrese qual è Emilio Grimaldi e ambientato in parte nel piccolo paese del catanzarese.

L’opera è stata appena insignita del premio speciale come miglior romanzo di documentazione storica dal prestigioso Premio letterario internazionale “Un libro amico per l’Inverno”, giunto a Rende alla XII edizione.

“Una rosa per Teresina”, edito da Officine editoriali da Cleto, focalizza l’attenzione sulla realtà storica della Calabria tra l’800 e il 900, raccontando soprattutto cosa avveniva all’interno dei manicomi.

L’encomio è stato assegnato dall’Associazione culturale Gueci di concerto con la Città di Rende, l’Istituto italiano cultura di Napoli, il Centro italiano studi arte e terapia e, infine, Libero Istituto universitario per stranieri “Francesco De Santis”.

Emilio Grimaldi, uno dei blogger più seguiti e più coraggiosi in Calabria, ha già al suo attivo almeno sette pubblicazioni.

Traguardo personale, risvolti comunitari in quel di Belcastro.

Enzo Bubbo