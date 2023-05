Premio “Principessa delle Asturie” per la Comunicazione e le Scienze umane 2023 allo scrittore e filosofo Nuccio Ordine, professore di Letteratura italiana presso Università della Calabria.

La motivazione del presrigioso premio, patrocinato dalla Casa Reale, è poco casuale: “Si riconosce il merito della difesa delle discipline umanistiche e l’impegno per l’istruzione e i valori radicati nel pensiero europeo più universale”.

Nuccio Ordine, originario di Diamante e profondo conoscitore di Giordano Bruno, è stato indicato dalla giuria spagnola in mezzo ad altri 45 candidati.

La consegna della benemerenza ci sarà nel prossimo mese di ottobre in presenza dei reali.

Risultato personale, risvolti plurali.

Enzo Bubbo