San Pietro Apostolo – «Si è conclusa un’edizione memorabile del Premio Letterario Kerasion, e sento il dovere, oltre che il sincero desiderio, di esprimere pubblicamente la mia gratitudine a tutti coloro che, con impegno, visione e dedizione, ne hanno reso possibile la piena riuscita». Inizia in questo modo la nota pervenuta in redazione – che di seguito pubblichiamo – diffusa da parte del sindaco Raffaele De Santis di San Pietro Apostolo.

«Il Premio Kerasion, nato con l’ambizione di unire il pensiero alla parola scritta, la cultura all’identità di un territorio, ha dimostrato anche quest’anno di saper essere molto più di una semplice rassegna letteraria: è stato, ancora una volta, un crocevia di esperienze, idee, linguaggi e talenti, capaci di donare al nostro paese tre giorni di grande respiro culturale e umano.

Un ringraziamento profondo va al mio vicesindaco Maurizio Tomaino che, assumendo funzioni e poteri in mia assenza, ha rappresentato con orgoglio e prestigio la comunità di San Pietro Apostolo. Con lui e insieme a lui ai componenti dell’Amministrazione Comunale, assessori e consiglieri, che hanno seguito e sostenuto il Premio in ogni sua fase, con un lavoro spesso silenzioso ma instancabile, dalla logistica alla cura dei dettagli, dalla promozione all’accoglienza. Senza la loro profonda e costante dedizione non sarebbe stato possibile realizzare questo maestoso evento che richiede mesi di impegno. E’ soprattutto grazie a loro se San Pietro Apostolo ha potuto offrire uno scenario all’altezza del prestigio della manifestazione.

Un pensiero di grande riconoscenza va a sua eccellenza il Prefetto di Catanzaro, che ha voluto onorarci della sua presenza in occasione della cerimonia di premiazione. La sua vicinanza ha rappresentato per la nostra comunità un segno tangibile di attenzione istituzionale e un riconoscimento importante del valore culturale e civile che il Kerasion porta con sé.

Un sentito ringraziamento al Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità Settore Cultura, Biblioteche, Musei, Teatri della Regione Calabria per la vicinanza, il sostegno e per aver promosso l’avviso Attività Culturali 2023, nell’ambito dei fondi PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3, grazie al quale è stato possibile realizzare l’edizione 2025 del Premio Kerasion.

Un sentito ringraziamento ai Carabinieri della Stazione di Tiriolo per la costante presenza e per il prezioso servizio di presidio e vigilanza durante il Premio Kerasion, garanzia di sicurezza e serenità per tutti i partecipanti.

Ringrazio inoltre la Giuria per il lavoro attento e rigoroso svolto nella selezione delle opere, che ha garantito al Premio Kerasion qualità, autorevolezza e profondità. Al presidente Vinicio Leonetti, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, rivolgo un abbraccio affettuoso e la mia più sincera vicinanza fraterna. Un sentito ringraziamento anche a Simona Dalla Chiesa, che ha presieduto in video-collegamento la sezione dedicata alla memoria del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, offrendo il suo contributo autorevole e carico di significato.

Un sentito ringraziamento va a Miriam Rocca, ideatrice e direttrice del Premio, per aver dato continuità e spessore al progetto. La sua competenza, unita alla capacità di lavorare in sinergia con le istituzioni, ha permesso anche quest’anno di mantenere alta l’identità del Kerasion.

Un sincero ringraziamento agli editori e agli autori che hanno partecipato al Premio Kerasion, portando con sé storie, visioni e parole capaci di arricchire il panorama culturale nazionale. La loro presenza ha conferito spessore e vitalità alla rassegna, rendendola un autentico incontro di pensiero, scrittura e bellezza condivisa.

Grazie agli ospiti illustri che hanno impreziosito il programma, a cominciare da Roberto Panucci, fotografo personale di Pino Daniele, protagonista di un incontro commovente e intenso; ad Antonio Ludovico, che ha condotto con sensibilità il dialogo culturale; alla band “E sona mó”, e all’artista, di calibro internazione, Tony Esposito, che con musica e ritmo hanno regalato al pubblico una chiusura indimenticabile.

Un grazie speciale al giornalista Rai Riccardo Giacoia, per la sua autorevole presenza e per aver impreziosito il Premio Kerasion con la sua professionalità e sensibilità.

Un sincero ringraziamento all’associazione Polyedra, per l’impeccabile lavoro svolto nella cura degli aspetti pubblicitari e logistici del Premio Kerasion, contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’intera manifestazione.

Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno sostenuto con generosità e convinzione l’edizione 2025 del Premio Kerasion: Melanide, Marvella, Teranaus, Ortensia Paone e la BCC Calabria Ulteriore, nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Gregorio Ferrari, la cui presenza durante la manifestazione ha testimoniato una concreta vicinanza al mondo della cultura e del territorio.

Un ringraziamento speciale alla Moving Emotions, a Marika Mazzeo per l’impeccabile organizzazione e a tutti agli artisti dell’estemporanea d’arte “Arte e Vinelle”, che con talento e ispirazione hanno trasformato le vie del nostro centro in un museo a cielo aperto, rendendo l’arte parte viva del tessuto urbano.

Un sentito grazie va a tutti i volontari, alle hostess ai ragazzi del Servizio Civile, alle associazioni del territorio, al servizio d’ordine, a Carmine Pingitore per il servizio ambulanza, agli uffici comunali, alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati rendendo possibile questa edizione.

Un grazie sentito anche ai locali “La Taverna dei 7 peccati” e “Da Tito” per le prelibatezze preparate nei pranzi con artisti e ospiti e per il ricco buffet in piazza che ha chiuso con gusto e convivialità la manifestazione.

Un sentito ringraziamento alle Guardie Ecozoofile di Serrastretta per la presenza discreta e attenta, a tutela dell’ordine e del rispetto degli spazi durante l’intera manifestazione.

Un doveroso ringraziamento al fioraio Lino Perri per l’eleganza e la cura degli allestimenti floreali, e ai tecnici luci e audio della GT Sound per la professionalità e la precisione che hanno contribuito a rendere ogni momento del Premio Kerasion ancora più suggestivo e coinvolgente.

Infine, grazie ai cittadini di San Pietro Apostolo e a tutti coloro che, anche da fuori, hanno scelto di esserci. La vostra partecipazione, il vostro calore e il vostro rispetto per ogni appuntamento del Premio sono stati il vero motore del suo successo.

Il Kerasion 2025 si è chiuso. Ma ciò che resta è un patrimonio di bellezza e pensiero che continuerà a parlare a lungo, in attesa della prossima edizione».