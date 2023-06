di Antonio Di Cello

L’attesa sta per terminare, la sesta edizione del Festival delle Erranze e della Filoxenia in quel di Platania è ai nastri di partenza. Il Festival diventa quindi sempre di più una quotidianità per la comunità platanese che, nel mese di luglio, assisterà ad eventi promossi grazie alla Pro Loco e ad una strettissima collaborazione sinergica con le diverse associazioni, pronte a mettersi in gioco in attività che mettono in risalto la natura e la cultura del territorio. A tale collaborazione si aggiungono il contributo e il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Calabria e del Comune di Platania oltre che il supporto della Cantina Petrania.

Si inizierà venerdì 7 luglio, giorno in cui la comunità di Platania accoglierà Vito Teti, professore ordinario di Antropologia culturale all’Università della Calabria, dove ha fondato e dirige il Centro di iniziative e ricerche Antropologie e Letterature del Mediterraneo. Chi meglio di Teti per iniziare un viaggio fra la cultura e la natura che andrà avanti fino a fine luglio. Teti sarà protagonista della presentazione di uno dei suoi ultimi libri “La Restanza”, opera in cui l’autore sottolinea l’attaccamento ai luoghi naturali in un tempo in cui la migrazione e la pandemia hanno portato le persone ad allontanarsi dai posti a loro più cari. A dialogare con Teti ci sarà Antonio Cavallaro, responsabile divisione digital presso Rubbettino Editore.

Sabato 8 luglio sarà dedicato alle escursioni fin dalla mattinata. La giornata culminerà con la degustazione dei vini del territorio. Il vino rappresenta un’eccellenza per la regione Calabria: con questa attività oltre a scoprire nuovi sapori, ci sarà anche la possibilità di sapere di più sulle origini di tanti vini di qualità. Il tutto accompagnato anche da una degustazione gastronomica. Nella serata di domenica 9 luglio, a valle del convegno sulla vita segreta dei funghi, si terrà il consueto ed ormai tradizionale Concerto per le Fate in quel del Monte Reventino, concludendo così il primo weekend del Festival.

La kermesse non finirà qui: infatti si ripartirà nel fine settimana immediatamente successivo. Venerdì 14 luglio sarà il tempo di accogliere Francesco Bevilacqua, ambientalista e cercatore di luoghi perduti, ormai una certezza oltre ad eccellenza di questo Festival. Bevilacqua, attraverso un dialogo con Danilo Monteleone, giornalista presso News & Com, tratterà del suo nuovo libro “Alberi monumentali in Calabria” in cui spiegherà, passando per il grande Virgilio, l’evoluzione storica degli alberi nella nostra terra. Un’opera splendida che si pone l’obiettivo di far conoscere ancora di più il mondo meraviglioso dei boschi e, più in generale, della natura.

Sabato 15 luglio sarà poi il tempo di “toccare il cielo con un dito” direbbe qualcuno. Arriverà a Platania, infatti, la mongolfiera che permetterà di guardare Platania da un’altra prospettiva, impossibile da raggiungere nella normalità. Osservare il territorio dall’alto, infatti, sarà sicuramente una fonte di conoscenza per osservare dettagli che, restando con i piedi ben piantati a terra, non sono deducibili. Appuntamento al Campo Sportivo alle 18.00. La serata terminerà con il teatro e con lo spettacolo “Il giardino delle delizie” a cura della compagnia Makròs.

Domenica 16 luglio sarà l’ultima giornata solcata dal Festival. Nella mattinata tornerà protagonista Francesco Bevilacqua che, in tale occasione, guiderà un’escursione nei boschi, finalizzata a recuperare il contatto con la natura. Nel pomeriggio, nel centro storico di Platania, saranno presenti mercatini ricchi di prodotti artigianali, agricoli, hobbistici. Nello stesso tempo per i ragazzi sarà tempo di divertimento: giochi popolari, giochi ciclistici ed artisti da strada con tanto di trampoli e magia. Nella serata epilogo in quel del Centro Storico con il concerto degli Etno Trio.