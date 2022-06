Non si arresta l’offerta formativa dell’Asd Winner boys.

La società di calcio ha, da oggi, 25 giugno 2022, tre nuovi allenatori del settore giovanile con qualifica corso Uefa C.

I neo allenatori sono Alisia Talarico e i gemelli Giuseppe e Iolanda Rizzuti, tutt’ tre giovanissimi e già laureati in scienze motorie. Ora hanno frequentato e superato un corso di 130 ore, presso Figc Catanzaro, con Ruggero Radice, figlio di Gigi allenatore di serie A, come relatore.

I tre istruttori di Petronà ringraziano “l’allenatore dei Winner Santino Bubbo per la fiducia accordata e puntano a valorizzare le nozioni apprese anche a vantaggio del calcio femminile e dell’integrazione dei diversamente abili”.

L’Asd Winner boys mette insieme più di 100 giovani atleti dei paesi di Cerva, Andali e Petronà, partecipando, nel rispetto di protocolli e regole, a tutti i tornei organizzati dalla Federazione gioco calcio sezione Calabria.

Fare inclusione sociale con il calcio organizzato: cose così non si sono mai viste nella presila catanzarese.

Enzo Bubbo