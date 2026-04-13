Venerdi 10 aprile 2026, è andato a lavorare la terra in un uliveto sopra la frazione Arietta e non ha fatto piu’ ritorno a casa. Ritrovato dopo ore e purtroppo esanime.

La comunita’ Petrona’ piange, affranta e sgomenta, la dipartita di un giovane professionista e di indefesso lavoratore. E’ morto Vincenzo Pascuzzi, laureato in giurisprudenza, a causa di un infarto fulminante. Aveva solo 54 anni.

Edificante il ricordo del giornalista Arcangelo Pugliese:

“Con grande dolore – asserisce in un post Arcangelo Pugliese- oggi ho appreso della scomparsa prematura, per infarto, del volontario Vincenzo Pascuzzi.

Egli è stato presente presso la Missione Arcobaleno Italiana nel campo profughi della città di Valona nel 1999.

Ricordo questo giovaneintraprendente, sempre sorridente e ben motivato ad aiutare gli altri.

Non lesinava le sue forze e competenze a favore e nei confronti di tutti.

Tra l’altro era un esperto di diritto.

Oggi la Calabria piange la scomparsa di un suo grande figlio che ha avuto come obiettivo centrale della sua vita l’amore verso il prossimo.”

I funerali di Vincenzo Pascuzzi si terranno domani nella sua Petrona’, paese natio in cui aveva scelto di vivere e di cui ha vestito, piu’ volte, la maglia della locale squadra di calcio.

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