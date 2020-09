Torna a casa Isabella Marchio. Ha origini petronesi la nuova dirigente dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà.

L’esperta preside, su indicazione dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria, si occuperà per anno scolastico 2020/2021 e con incarico aggiuntivo di reggenza, anche dell’offerta formativa dei plessi di Andali e Cerva. Isabella Marchio, anche responsabile dell’Istituto compressivo di Botricello, subentra all’omologa Michela Adduci e ritrova tanti visi conosciuti in una comunità educante che ha conosciuto bene, prima come brillante alunna e dopo come stimata professoressa di matematica e scienze: due aggettivi che dire meritati è un eufemismo.

Non solo: Isabella Marchio è stata anche assessore del Comune di Petronà con delega alla pubblica istruzione e collaboratrice del preside in quiescenza Fiore Scalzi, molto apprezzato in queste latitudini perché fondatore della scuola media e autore di due pubblicazioni sulla storia del paese.

Già oggi la neo incaricata Isabella Marchio, nata e cresciuta nel paese presilano, ha effettuato sopralluoghi nei vari plessi e predisposto le prime riunioni degli insegnanti per rammentare a docenti e Ata tutti gli aspetti organizzativi del dopo lockdown, in vista del ritorno in classe, previsto in Calabria per giovedì 24 settembre. Nell’anno della pandemia, l’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà, frequentato da 400 discenti, si avvale della guida autorevole di un’impegnata figlia della propria terra per riannodare i fili di imprescindibili legami educativi spezzati dal Covid-19: una storia da libro cuore.

di Enzo Bubbo