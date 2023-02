Le insistenti indiscrezioni non erano infondate: don Pasquale Brizzi è la nuova guida spirituale della parrocchia di Petronà, per ora in qualità di amministratore, ma presto come nuovo parroco. C’è ora nero su bianco.

Così ha deciso ieri, 14 febbraio 2023, l’arcivescovo di Crotone-Santa Severina Angelo Raffaele Panzetta.

L’insediamento del nuovo incaricato alla comunità petronese ci sarà domani prossima, 19 febbraio 2023, alle ore 16.30, presso la Chiesa madre.

Don Pasquale, originario di Mesoraca e cresciuto a Canegrate in provincia di Milano, prenderà il posto di don Giorgio Rigoni che ha retto la parrocchia di Petronà per 25 anni consecutivi, impegnandosi molto nella restaurazione dei due luoghi di culto e nella solidarietà verso i meno abbienti.

La nuova guida spirituale di Petronà, anni 58, collabora da tempo con Radio Vaticano, ama molto dipingere e ha all’attivo ben sette pubblicazioni con il prossimo e atteso libro che ha come titolo La luce oltre la siepe, un saggio di teologia dell’esperienza etico-spirituale per un dialogo interdisciplinare con la scienza.

Il sacerdote-scrittore, in passato parroco di Andali e recentemente prete della vicina Marcedusa, insegna anche alla facoltà teologica di Catanzaro.

Enzo Bubbo