Domani 31 dicembre alle 14,30 e fino a tarda notte aprirà la linea A con configurazione di servizio a spola.

Su un solo binario un treno Stadler farà su e giù limitatamente per alcune corse da Catanzaro Città a Catanzaro Lido, effettuando tutte le fermate previste e poi per altre corse solo da Catanzaro Sala a Catanzaro Lido, senza effettuare fermate intermedie.

Questo accadrà sia all’andata e sia al ritorno, così come riportato qui sotto.

Tabella orari

Quindi, a differenza di quanto precedentemente trapelato dalle fonti ufficiali, il collegamento è esteso (per alcune corse) da Catanzaro Città a Catanzaro Lido, andata e ritorno.