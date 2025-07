Lamezia Terme, 31/07/2025 — In un gesto di grande solidarietà e attenzione all’esigenze dei pazienti oncologici, il Sindacato LRM ha consegnato ufficialmente un lettino dedicato all’assistenza dei malati affetti da tumore presso l’ospedale di Lamezia Terme.

La consegna è avvenuta dopo aver appreso, per il tramite del Segretario Regionale del Sindacato, DECIO Vincenzo, di una importante carenza di attrezzature che potessero garantire un’assistenza più efficace ai pazienti oncologici.

La scoperta è nata nel corso di un colloquio con un collega che ha raccontato delle difficoltà di sua moglie, anch’essa gravemente malata, nel ricevere le cure adeguate per la mancanza di strumenti idonei all’interno della struttura ospedaliera.

Dopo aver preso atto di questa problematica, il sindacato, tramite la Segreteria Regionale si è attivata prontamente e tramite colloquio con la dottoressa MOLINARO, Primario di oncologia e la Capo Sala PRIMAVERA si è provveduto ad acquisire un apposito lettino, che potrà essere utilizzato per migliorare le condizioni di assistenza dei pazienti oncologici al pronto soccorso e nelle aree dell’ospedale.

Presente all’incontro il Segretario Generale Marco Votano che commenta

“Per noi di Libera, costantemente attenti e presenti con la società civile, questo gesto rappresenta la continuità d’azione che poniamo in essere già da anni nei riguardi dei meno fortunati.”

I promotori dell’iniziativa, Segretario e Vice Segretario Regionale Vincenzo DECIO e Felice Palermo, di stanzia al Reggimento Aves di Lamezia Terme, unitamente al Presidente Provinciale e il Segretario Provinciale Di Catanzaro Michele Berlingò e Domenico Catozza hanno commentato:

“Una giornata importante per la solidarietà quì in Calabria, terra che ha dato i natali a tantissimi militari del nostro Esercito. Proseguiremo, con lo spirito che contraddistingue L.R.M. a sostenere le aspettative della nostra gente, senza rinunciare ad essere vicini alla cittadinanza ed ai nostri connazionali tutti, partendo proprio dai meno fortunati”.

Il sindacato tutto ringrazia tutti gli iscritti che contribuiscono in maniera diretta a queste azioni di solidarietà a favore della collettività.