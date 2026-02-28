Sono ufficiali le date della quinta edizione di “Ormeggi – Festival Letterario di Lamezia Terme”. L’appuntamento è fissato per il 28, 29, 30 e 31 maggio 2026, nella suggestiva cornice del Chiostro Caffè Letterario, in piazzetta San Domenico, nel cuore della città.

Un traguardo importante per una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo consolidarsi come uno degli eventi culturali più attesi del territorio.

Un progetto culturale strutturato e continuativo

Il progetto “Ormeggi” è stato ammesso a contributo nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale- Linea 2” della Regione Calabria. Non si tratta, quindi, di un semplice evento annuale, ma di un percorso articolato che comprende iniziative di promozione territoriale, culturali ed educative, da svilupparsi entro maggio 2026.

Il Festival, nel 2025, ha ricevuto l’Istituzionalizzazione/Storicizzazione da parte del Comune di Lamezia Terme quale evento annuale di promozione territoriale e di rilievo culturale e sociale.

Fin dalla sua nascita, il Festival si è posto un obiettivo chiaro: diventare un contenitore culturale capace di unire approfondimento letterario e contaminazione di linguaggi, mantenendo al centro la valorizzazione dei luoghi e delle eccellenze artistiche, storiche e culturali del territorio calabrese.

Ospiti di rilievo e grandi nomi dell’editoria

Nelle quattro edizioni precedenti, Ormeggi ha ospitato autori e personalità di rilievo nazionale come Sveva Casati Modignani, Antonio Caprarica, Giovanni Muciaccia, Saverio Tommasi, Marzia Sicignano, Sabrina Paravicini, Chiara Ingrosso, Marco Bazzoni, Michele Cucuzza, I Soldi Spicci e I Papà per Scelta.

Un parterre variegato che ha saputo intercettare pubblici diversi, spaziando dalla narrativa al giornalismo, dal racconto sociale all’intrattenimento culturale.

Il Direttivo di Open Space APS, associazione organizzatrice del Festival, non si sbilancia, mantiene il massimo riserbo sui nomi degli ospiti.

Promettono la presenza di figure di primo piano nel panorama editoriale nazionale. Ogni autore presenterà la propria opera, affiancato anche da personalità capaci di coinvolgere migliaia di persone attraverso i social, affrontando temi che attraversano tutti i livelli della società contemporanea.

Un festival che guarda all’attualità

Intento primario di Ormeggi è analizzare le storie e i fenomeni che diventano editoria, con uno sguardo attento all’attualità e alle tematiche sociali. Il Festival si propone come spazio di dialogo, confronto e riflessione, dove la parola scritta incontra il dibattito pubblico e si trasforma in occasione di crescita collettiva.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione, il 28 maggio, sarà il tradizionale taglio del nastro, seguito da “Ormeggi Talk”: una giornata dedicata alle associazioni partner, che presenteranno le proprie attività e il loro contributo prima di lasciare spazio, nei giorni successivi, agli incontri con gli autori e alle presentazioni dei libri.

Nel contesto del Festival “La Fiera degli artisti” uno spazio all’interno del Chiostro che arricchisce l’offerta artistica e culturale dell’evento e permette agli artisti e alle artiste di esporre i propri lavori.

Un evento per la città, aperto a tutti

Le edizioni precedenti hanno registrato la presenza di centinaia di spettatori, segno di un interesse crescente e di un legame sempre più forte con il territorio. Anche per il 2026 l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, offrendo a cittadini e visitatori un’opportunità preziosa per vivere quattro giorni all’insegna della cultura.

Ormeggi si conferma così non solo come un festival letterario, ma come un punto di incontro tra storie, persone e idee. Un appuntamento che invita a fermarsi, ascoltare e lasciarsi ispirare proprio come accade quando si approda in un porto sicuro, pronti a ripartire con nuovi orizzonti davanti.