Più della metà della Penisola è pronta a tornare in fascia gialla a partire da lunedì 26 aprile. Con l’aggiornamento dei nuovi colori atteso per la giornata odierna, 14 regioni e le 2 province autonome di Trento e Bolzano dovrebbero ritornare nella zona gialla appena reintrodotta dal nuovo decreto.

Resterebbero fuori dalla fascia in cui vigono maggiori libertà di movimento soltanto 5 regioni: la Basilicata, la Sicilia, la Valle d’Aosta, la Sardegna e la Calabria. Anche la nostra regione, dunque, dovrebbe rimanere in zona arancione, almeno per la settimana che va dal 26 aprile al 2 maggio

Calabria in zona arancione per la precarietà del sistema sanitario

Come ben abbiamo imparato a capire in questi ultimi quattordici mesi, per la Calabria la zona arancione deriva non già da un elevato indice dei contagi, ma dall’annosa miseranda condizione del sistema sanitario regionale, a corto di posti letto e di terapie intensive adeguate a fronteggiare la pandemia da Covid-19.