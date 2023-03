Ben tornati a tutti i miei lettori. Questa settimana appuntamento con la nostra rubrica Wine Experience, dedicata al bere bene e di qualità. Scopriremo le eccellenze della nostra amata Calabria.

Oggi vi parlerò di un vino molto gustoso: lo Spadafora1915. Su questo vino l’azienda punta molto poiché prende il nome dall’anno d’inizio delle attività delle sue cantine.

Sono tanti i passaggi prima di arrivare sulle tavole dei clienti, la lavorazione inizia con l’appassimento delle uve sulla pianta, poi avviene la raccolta a mano con la rispettiva selezione dei grappoli.

Poi si passa in cantina dove solo i grappoli migliori vengono utilizzati per la diraspatura, poi si passa alla pressatura soffice e infine al lungo contatto con le bucce. Questo lungo contatto del mosto con le bucce serve per donare al vino il bel colore intenso. Poi si passa in un primo affinamento in acciaio per circa sei mesi e poi si passa in delle botti di rovere francese di primo passaggio, così che il legno doni tutti i suoi sentori al vino. Questo passaggio dura circa 18 mesi, poi viene imbottigliato e lasciato riposare per altri 12 mesi e infine viene etichettato e messo in commercio.

Come potete notare l’attenzione dell’azienda per ogni singolo passaggio richiede molto tempo. Infatti, dalla produzione alla messa in commercio passano ben 36 mesi. C’è una grande passione per il lavoro che si fa per poi donare un vino unico.

Il 1915 anno domini viene curato anche nel packaging. Ha una bottiglia importante che lo deve proteggere dai raggi ultravioletti per più di 12 mesi, una cassetta di legno e infine ogni bottiglia è incartata.

Sì, si può proprio dire che viene curato in ogni suo aspetto sia estetico che di produzione.

L’azienda produce 3000 bottiglie, le uve utilizzate sono autoctone: il Magliocco Dolce e il

Greco Nero, l’uva viene raccolta quasi alla fine di tutto il procedimento verso fine ottobre.

Non perdete il prossimo articolo di Wine Experience dove lo degusteremo e scopriremo tutte le sue caratteristiche organolettiche.