di Davide De Grazia –

Oggi proveremo ad aprire una Rubrica attinente le vicende meteorologiche del Reventino. Questa è una edizione speciale in virtù dell’acuta ma breve fase di maltempo che si sta iniziando ad approcciare la Calabria e in primis il distretto del Reventino.

Infatti, un fronte di aria polare marittimo in discesa dalla Scandinavia sta per interessare il Meridione tutto.

Già ora mentre vi scrivo sono in atto le prime piogge sulla Calabria Tirrenica, causate dai prodromi del Vortice gelido in quota, posizionato sull’Italia Centrale dove alla quota isobarica di 1260M la temperatura ha già raggiunto i -4°C.

Nel suo tragitto quasi perpendicolare verso sud, tale vortice interesserà anche la nostra Regione con piogge e mareggiate sul Tirreno e neve sull’Appennino sino a quote relativamente basse per il periodo.

Che cosa si prevede quindi per le prossime ore e sino alle prime ore di domani sul Reventino?

Innanzitutto, pioggia moderata dalle 13 sino al pomeriggio con temperature fresche per il periodo e venti da ovest in rinforzo.

Successivamente dalle 17 è atteso un repentino crollo termico causato dal vortice scandinavo in avvicinamento sulla Calabria.

Dalle 17 infatti si attendono le prime nevicate in montagna, Reventino in primis. Naturalmente aumenterà anche la piogge di intensità divenendo via via a sfondo temporalesco.

Dalla serata la quota neve continuerà a scendere e saranno possibili grandinate e rovesci intensi su tutto il territorio. Ma ecco la sorpresa. La quota neve sarà in costante calo a cause di isoterme sempre più basse a 850hpa, quota standard per misurare la temperatura in libera atmosfera, che andrà a posizionarsi intorno ai 1300M. La temperatura potrebbe crollare sino a -2°C a tale quota. Ciò favorirà nevicate intense sino a 1000M con diversi cm al suolo.

Attenzione massima quindi a chi dovrà oltrepassare il passo di Acquabona, passo di Marignano, ma anche ovviamente Carlopoli, zona alta di San Pietro Apostolo, zona confine di provincia tra Soveria, Bianchi e Colosimi.

Nella fase clou del maltempo che si catalizzerà nella notte, nevicherà su quasi tutto il comprensorio del Reventino, quindi Decollatura (Tomaini), Colosimi, Bianchi e naturalmente Carlopoli dagli 800-850M con possibili accumuli di neve di diversi cm, tra i 7 o 8 forse anche 10 nelle zone più colpite. Possibile accumulo anche nella frazione alta di Soveria Mannelli, San Tommaso.

Restano invece incertezze sulle aree vallive dove sotto gli 800M si attende neve bagnata e tanto graupel, ma con accumuli al suolo difficili da quantificare a causa della difficile orografia locale.

La neve, infatti, potrebbe essere prettamente coreografica o raggiungere qualche centimetro di accumulo nelle suddette zone.

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Di certo, ribadiamo di fare la massima attenzione sui passi montani dove potrebbero cadere anche più della soglia dei 15cm, con neve che sulla vetta del Reventino potrebbe superare i 25cm.

Le precipitazioni forti nella notte poi si attenueranno dalle 7 di domani. Quando il sole anche se parzialmente coperto dalle nubi darà una grossa mano a ripulire le strade.

Non resta di goderci questa splendida nevicata che ribadisco, oltre gli 850/900M ha grandi possibilità di verificarsi.

(foto A. Mantuano)