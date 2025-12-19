Le recenti scelte del nuovo Consiglio regionale hanno avuto una forte eco anche in provincia di Catanzaro.

Ogni Commissione ha i suoi referenti e a Cropani non sono passate inosservate le investiture di Marco Polimeni e Emanuele Ionà che si occuperanno di due settori strategici: legalità e cultura come prerequisiti per una Calabria diversa.

Si legge in una nota della locale sezione del partito di Forza Italia:

“Rivolgiamo le più vive congratulazioni al consigliere regionale Marco Polimeni per la nomina alla presidenza della Commissione regionale anti ‘ndrangheta. A lui, certi che saprà svolgere con alto prestigio le funzioni connaturate a tale incarico di contrasto al fenomeno criminale ‘ndranghetista, gli auguri di un proficuo lavoro in difesa di quei presidi di legalità alla cui realizzazione siamo tutti chiamati a concorrere.

Esprimiamo parimenti sentiti apprezzamenti per la nomina del consigliere regionale Emanuele Ionà alla guida della V Commissione: istruzione, cultura e turismo al centro della Calabria.

Al consigliere Ionà giunga l’augurio per lo stimolante compito che lo attende, nella realizzazione di una didattica innovativa ed inclusiva e nella trasformazione della nostra Calabria in una “meta”, con visione e strategia.”

Forza Italia è rappresentata nel popoloso paese ionico dalla coordinatrice Angela Pugliese.