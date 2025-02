Siamo giunti al primo evento, aperto al pubblico, – è scritto in una nota – del progetto di formazione “Letture in Circolo”, realizzato con un finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di formazione sulla “reading literacy”, dedicate per l’80% a docenti della scuola primaria e per il restante 20% ad altri docenti, operatori del settore, volontari della lettura, bibliotecari e librai. L’evento programmato per lunedì 17 febbraio vedrà il professor Mario Caligiuri, ideatore di molteplici iniziative per la promozione della lettura in Calabria (Un libro per ogni nuovo nato, Libro Verde sulla lettura in Calabria; Censimento del patrimonio librario delle biblioteche scolastiche; promozione della lettura nelle carceri) presentare ai corsisti e al pubblico interessato, una lezione intitolata “Leggere e voler bene alle parole”.

La proposta progettuale, – è scritto ancora – risultata vincitrice del bando Educare alla lettura 2023, elaborata in collaborazione con l’Associazione Terra di Mezzo, è stata presentata da Scherìa, la Comunità Cooperativa di Tiriolo, ed ha raccolto l’adesione di numerosi partner appartenenti all’intera filiera del libro e al settore dell’istruzione: biblioteche, librerie, scuole, amministrazioni comunali (Tiriolo, Marcellinara, San Pietro Apostolo, Gimigliano, Cicala), case editrici. Un partenariato che è andato allargandosi nel corso dei mesi. Sono stati finora svolti 13 dei 23 incontri previsti, per complessive 29 ore di lezione, ma l’entusiasmo dei partecipanti non è scemato, e le frequenze sono rimaste alte. Ciò è probabilmente avvenuto perché la maggior parte dei relatori e delle relatrici ha fatto in modo

di coinvolgere i partecipanti, assegnando loro un ruolo attivo grazie a momenti laboratoriali nel corso dei quali ognuno ha potuto sperimentarsi lettore, storyteller e persino attore, mettendo alla prova la capacità di usare la voce e di piegarla alle esigenze espressive del testo, la capacità di narrare storie e improvvisare, la capacità performativa e di trasposizione di un testo sulla scena.

I temi affrontati sono stati vari e i relatori, pur provenienti da diversi mondi hanno saputo suscitare l’interesse dei corsisti perché tutti loro condividono la stessa passione e si impegnano costantemente per la diffusione del piacere della lettura.

Nel corso delle lezioni, – conclude la nota – che si sono svolte presso l’Istituto Comprensivo di Tiriolo, partner del progetto, grazie alla continua collaborazione della dirigente Maria Rosa Majorano, i corsisti hanno finora incontrato Patrizia Fulciniti, Katia Rosi, Alice Salvoldi, Carlo Gallo, Rita De Donato, Pasquale Rogato, Nunzio Belcaro, Silvia Pognante. Lunedì 17, in occasione dell’apertura della campagna nazionale di Libriamoci, settimana di lettura nelle scuole, si svolgerà, presso la Casa delle Culture di Tiriolo, la lezione aperta “Leggere e voler bene alle parole” di Mario Caligiuri. Oltre ai corsisti potranno partecipare tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema

trattato.

La lezione del Prof. Caligiuri sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube e, in contemporanea, sulla pagina Facebook del nostro giornale e anche sulle pagine Facebook di Letture in Circolo (https://www.facebook.com/people/Letture-in-Circolo/61562499113774/) e Tiriolo Antica (https://www.facebook.com/Tirioloantica), a cura del Reventino.it a cura della Cooperativa Hyrundinidae di Soveria Mannelli a partire dalle ore 17:15 circa.

Ecco i link dell’evento:

YT: diretta youtube: https://www.youtube.com/live/zVGtcL514og?si=VGaMg54qNXSSxJx0

FB: https://fb.me/e/4xwRi0Dbf)