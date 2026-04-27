Si sono conclusi il 17 aprile gli incontri di promozione della lettura ad alta voce con le scuole primarie e secondarie di primo grado degli I.C. di Casali del Manco e di Spezzano della Sila Rovito. Gli incontri sono stati programmati all’interno del progetto Argento Vivo, finanziato dalla Regione Calabria con fondi del Ministero delle Politiche Sociali.

Il progetto, di cui è beneficiaria l’Associazione Uniter preSila, presieduta da Ida Nicoletti e Stefania Martucci, ha coinvolto oltre a Patrizia Fulciniti e Gianni Paone, lettori esperti dell’Associazione partner Terra di Mezzo, i lettori e le lettrici che si sono formati all’interno dello stesso progetto grazie al corso “Mettere in voce i libri” tenuto dall’attrice Rita De Donato nel mese di luglio.

Tra le finalità del progetto troviamo la promozione della lettura ad alta voce e il rafforzamento delle capacità d’ascolto, ma anche il consolidamento del legame intergenerazionale tra bambini e ragazzi, chiamati ad ascoltare storie, e lettori e lettrici appartenenti alla fascia della terza età, chiamati a leggere e narrare per le generazioni dei nipoti.

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Ampia l’offerta delle letture portate nelle scuole. Nelle secondarie di primo grado sono state proposte La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati e Cantami, o Musa, brani scelti dall’Odissea centrati sulle lacrime degli eroi. Particolarmente suggestivo è stato l’incontro “Parole di Nobel”, selezione di brani tratti dall’opera di Luigi Pirandello: qui alcune ragazze e alcuni ragazzi delle classi terze hanno assunto una veste propriamente performativa, aprendo lo spettacolo con la lettura di frammenti in disordine tratti da frasi pirandelliane per poi portarsi in proscenio, al termine dell’incontro, per riordinare e ricomporre coralmente quei pensieri. In altri incontri sono stati presentati Dalla selva oscura alla luce, brani scelti dalla Divina Commedia; Confini di sabbia, testi poetici e narrativi sulle migrazioni accompagnati dalla visione di un Power Point che ha presentato le opere della serie Muri e Pangea, realizzate dell’artista catanzarese Mario Naccarato.

Nelle scuole primarie sono stati proposti testi per stimolare la fantasia, come Il gatto e il cappello matto di Dr Seuss e, per riflettere sull’inutilità della guerra, sono state presentate tre favole contro la guerra: La guerra delle campane di Gianni Rodari, La strabomba di Mario Lodi e Il nemico di Davide Calì e Sergio Bloch. La lettura e l’interpretazione di questi tre testi, in particolare la lettura teatrale di Il nemico, hanno suscitato interessanti e acute osservazioni da parte dei bambini di tutte le età.

Nelle scuole della Presila sono stati tenuti 26 incontri per complessive 45 ore, che hanno permesso di incontrare 739 alunni: 390 bambini della scuola primaria, dalla prima alla quinta e 349 ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Nel corso di tutti gli incontri, o al termine degli stessi, i partecipanti sono stati coinvolti attivamente con domande stimolo e momenti di interazione ludico-espressiva: i bambini sono stati invitati a ripetere i nomi dei personaggi, a sostenere alcune battute, diventando così parte integrante della narrazione. Non sono mancate vere e proprie maratone di lettura, durante le quali i ragazzi stessi hanno sperimentato il piacere di leggere ad alta voce alcune parti dei testi proposti. Docenti e alunni hanno espresso soddisfazione e gradimento e hanno chiesto a quando i prossimi appuntamenti.