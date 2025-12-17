Nella conferenza stampa – svolta presso il Comune di Lamezia Terme – è stata presentato “Lamezia in Wine for Christmas”, l’evento in programma il 20 e 21 dicembre 2025 nel centro storico cittadino, dedicato alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, olivicolo ed enogastronomico calabrese, promosso dalla Fondazione Italiana Sommelier con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme e della Regione Calabria.

L’incontro – come riporta una nota pervenuta in redazione – è stato moderato dalla giornalista Mara Larussa e ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, Annalisa Spinelli, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di sostenere e promuovere eventi culturali di qualità, capaci non solo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche di restituire centralità e vita ai luoghi storici della città, come il Complesso Monumentale di San Domenico e il Museo Archeologico, scelti quali sedi della manifestazione.

Nel corso della conferenza è intervenuto Domenico Pate, Presidente della Fondazione Italiana Sommelier in Calabria, che ha illustrato nel dettaglio il programma dell’evento, evidenziando l’impostazione culturale e scientifica di “Lamezia in Wine for Christmas”, ideato secondo un approccio orientato all’alta formazione e alla divulgazione qualificata, in linea con i parametri della Fondazione Italiana Sommelier, di Bibenda, della Worldwide Sommelier Association e dell’AISO – Associazione Italiana Sommelier dell’Olio. Un progetto che punta a superare il modello della semplice somministrazione enogastronomica, ponendo al centro seminari, masterclass e momenti di approfondimento affidati a Sommelier Docenti appartenenti al Comitato Scientifico della Fondazione, con sede a Roma.

A portare il proprio contributo anche Fabio Angilica, Docente e Fiduciario per la zona del Tirreno Cosentino della Fondazione Italiana Sommelier, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, riconoscendo al Presidente Pate e all’Amministrazione comunale il merito di aver colto nel segno con l’organizzazione di un evento di spessore, capace di coniugare la formazione qualificata con il lato edonistico dell’assaggio, offrendo al pubblico un’esperienza culturale completa e consapevole.

“Lamezia in Wine for Christmas” si configura così come un appuntamento culturale di riferimento, inserito in un periodo dell’anno particolarmente significativo per la città, quando molti calabresi, soprattutto giovani, rientrano sul territorio, creando le condizioni ideali per un’iniziativa che unisce identità, formazione e promozione delle eccellenze locali.

Per prenotare la partecipazione ai seminari e per l’acquisto dei ticket d’ingresso sarà attivato il sito ufficiale www.lameziainwine.it