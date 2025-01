Da Carlopoli alla Cina la distanza sembrava tanta, ma con un po’ di “spirito” è diventata davvero breve. Eh si perché proprio nella terra della Grande Muraglia I’Italia, con i suoi buonissimi liquori, ha trionfato nella Spirits Selection n° 26, andata in scena a Renhuai, città della provincia di Guizhou, un premio organizzato sotto I’egida del Concours Mondial de Bruxelles.

Ed è lì infatti che l’Amaro Eremita, prodotto dal Liquorificio Gentile, si fa notare e apprezzare tra tanti altri liquori provenienti da tutti i Continenti conquistando la “Medaglia d’Oro” e portando Carlopoli, il piccolo paese montano, nel Reventino, sulle vette dell’artigianalità d’eccellenza. Un’idea lanciata vent’anni fa a Carlopoli da Luca Gentile e sua moglie, Pasqualina Arcuri, oggi realtà calabrese consolidata e pluripremiata nei vari concorsi nazionali e internazionali, cui il Liquorificio Gentile partecipa portando a casa riconoscimenti e apprezzamenti che danno lustro alla piccola azienda artigianale e al bellissimo e caratteristico borgo, Carlopoli, in cui tenacemente e con soddisfazione, continua a offrire prodotti di qualità. Ormai il Liquorificio Gentile è sinonimo di attendibilità, credibilità e qualità.

L’Amaro Eremita di Corazzo si caratterizza per una sapiente alchimia creata attraverso l’infusione di ben ventuno erbe che nascono sul territorio che circonda la storica Abbazia di Corazzo dove visse e produsse le sue opere l’abate florense, Gioacchino da Fiore.

La preziosa ricetta dei monaci cistercensi si è tramandata fino ai giorni nostri e Luca Gentile, appassionato imprenditore del settore, ha avuto questa felicissima intuizione e ha cominciato a produrre I’Amaro Eremita, liquore dal gusto deciso, ma al tempo stesso estremamente delicato in cui si possono apprezzare i sentori di tutte le essenze che lo compongono.

Complimenti a Luca e al suo prodotto d’eccellenza per Carlopoli e per tutta l’area del Reventino che ha portato in alto il nome della Calabria anche in Oriente.