Si è chiusa con successo anche l’edizione di quest’anno della tradizionale Festa d’Autunno di Motta Santa Lucia, evento atteso per dare il benvenuto alle magiche atmosfere autunnali, appuntamento ormai tradizionale che anima allegramente il piccolo borgo per un giorno permettendo di (ri)scoprire la gastronomia popolare e degustare vini locali nella bellissima cornice di piazza Castello, osservare le vivaci bancarelle e fare un po’ di shopping.

L’evento è stato allietato da musica e gruppi che hanno regalato un sottofondo musicale unico e animazioni per tutta la famiglia, rendendo l’atmosfera ancora pi suggestiva. Un’occasione unica per assaporare l’autunno in un borgo affascinante della Calabria, tra cultura, tradizione e buon cibo.

All’evento hanno partecipato aziende vinicole del territorio ma anche di artigiani locali, frantoi e altre attività del Reventino. Lo chef Claudio Villella ha reso speciale l’evento con uno show cooking in piazza coinvolgendo gli ospiti.

Gli organizzatori sono rimasti soddisfatti e ringraziano “coloro che hanno reso possibile la festa: associazioni, produttori, sponsor e volontari, tutti fondamentali per la buona riuscita dell’evento”, sottolineando che “occasioni come questa sono indispensabili per coinvolgere le varie generazioni e rafforzare il senso di convivialità tra i membri della nostra piccola comunità”.