“Un riconoscimento che speriamo sia di buon auspicio e che nei prossimi anni ci porti a conquistarne tanti altri!” Così i dirigenti della Polisportiva Audace Decollatura che, venerdì 11 marzo, durante l’Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti “Comitato Regionale Calabria”, hanno ricevuto dal presidente Mirarchi la coppa per la conquista della promozione in II Categoria dopo la disputa dei play off, al termine della stagione 2019-20. Promozione in una categoria che mancava da tantissimo tempo e che, occorre ricordarlo per dovere di cronaca, avendola celebrata anche noi de ilReventino.it, è stata ottenuta al termine di un percorso di crescita importante, soprattutto con i giovani, iniziato dal presidente Vincenzo Falvo e proseguito dal nuovo presidente, Giancarlo Bianco. “Un riconoscimento che speriamo sia di buon auspicio e che nei prossimi anni ci porti a conquistarne tanti altri!” Così i dirigenti della Polisportiva Audace Decollatura che, venerdì 11 marzo, durante l’Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti “Comitato Regionale Calabria”, hanno ricevuto dal presidente Mirarchi la coppa per la conquista della promozione in II Categoria dopo la disputa dei play off, al termine della stagione 2019-20. Promozione in una categoria che mancava da tantissimo tempo e che, occorre ricordarlo per dovere di cronaca, avendola celebrata anche noi de ilReventino.it, è stata ottenuta al termine di un percorso di crescita importante, soprattutto con i giovani, iniziato dal presidente Vincenzo Falvo e proseguito dal nuovo presidente, Giancarlo Bianco.

E proprio il neo presidente e il ds Settimio Calabrese, si sono detti “orgogliosi del premio e cogliamo l’occasione per ringraziare il numerosissimo pubblico che ogni domenica affolla la tribuna del campo comunale, cui rivolgiamo l’invito ad accorrere in massa anche domenica 13 per il big match con la capolista Rota Greca per un’altra giornata che speriamo sia da ricordare”