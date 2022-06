San Pietro Apostolo, centro posto nell’entroterra in provincia di Catanzaro, si appresta a poter annoverare tra le attrattive la possibilità di sedersi sulla panchina gigante in modo da poter godere di osservare il paesaggio naturale e magari estendere lo sguardo sul tratto più stretto della Calabria tra i due mari, nelle giornate terse si possono scrutare contemporaneamente la costa dello ionio e del tirreno.

Nella frazione Pasqualazzo – come rileva una nota pervenuta in redazione – in una location suggestiva immersa nella natura che sovrasta la vallata, sarà inaugurata la panchina gigante ed ufficialmente inserita nell’esclusivo circuito nazionale “Big Bench –Community Project”.

A renderlo noto è Raffaele De Santis, sindaco del comune di San Pietro Apostolo, il quale informa, con estremo orgoglio, che grazie alla volontà ed alla persistenza dell’amministrazione comunale ed all’interessamento della Pro Loco, la comunità di San Pietro Apostolo potrà pregiarsi di uno splendido primato che contribuirà sicuramente ed in modo rilevante, ad incrementare il turismo dell’intera area.

La “Panchina dei Due Mari” prende il nome proprio dalla sua peculiarità che la rende esclusiva, essa sarà infatti installata nella periferica via dei Francesi all’altezza della frazione Pasqualazzo di San Pietro Apostolo, immersa nella natura in un’area che sovrasta le due vallate e che consente ai visitatori di godere di un panorama unico e suggestivo, da un lato sarà possibile vedere all’orizzonte il mare Tirreno e rimanendo seduti ruotando solo la testa di 180°, dall’altro lato sarà possibile osservare il mare Ionio.

I visitatori, appassionati del circuito nazionale “Big Bench – Community Project” potranno acquistare i “passaporti” sui quali apporre il timbro della propria visita, presso il ristorante “Il Castagneto” e l’AgriHotel “Papaya” entrambi nella frazione Pasqualazzo, nonché presso il bar pizzeria “Cupido” in via Garibaldi nel centro cittadino di San Pietro Apostolo. Gli stessi gestori delle tre attività commerciali sono in possesso dei timbri da apporre sui “passaporti visita”.

La data da cerchiare sul calendario è quella di giovedì 16 giugno 2022, quando alle ore 16:00 sarà inaugurata la “Panchina dei Due Mari”. L’hashtag da utilizzare sui propri social è #lapanchinadeiduemari. Per chi volesse maggiori informazioni in merito al circuito “Big Bench – Community Project” è disponibile il sito www.bigbenchcommunityproject.org/

Unitamente alla professoressa Rosetta Maria Mazza, presidente della Pro Loco, il sindaco ha infine ringraziato tutti coloro che si sono interessati ed hanno contribuito alla realizzazione di questa imponente opera ed in particolar modo la ditta Mazza Giuseppe che si è adoperata per la predisposizione del luogo e dei basamenti, ed il maestro artigiano del ferro Luigi Fazio di Serrastretta che, come da progetto, ha realizzato la panchina con scrupolo e professionalità.