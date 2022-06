Si è svolta “La Marcia della Rocca” a Settingiano, comune incastonato al centro della Calabria in provincia di Catanzaro.

Una manifestazione partecipata e svolta con spirito di fede, denominata “La Marcia della Rocca 2022” in cammino con Maria, in pratica un vero è proprio pellegrinaggio a piedi per raggiungere il Santuario della Madonna della Rocca. Come rileva una nota pervenuta in redazione che pubblichiamo.

Si è trattato di un’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia San Pio X di Catanzaro, si è svolta lo scorso 27 maggio 2022, in collaborazione con il Santuario della Madonna della Rocca di Settingiano, la Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa di Pratora di Tiriolo, la Parrocchia San Martino Vescovo di Settingiano, la Parrocchia Santa Vergine della Neve e delle Grazie di Tiriolo, la Parrocchia Santo Volto di Gesù di Martelletto di Settingiano.

Il pellegrinaggio ha potuto contare sulla partecipazione di numerosi fedeli, ragazzi e bambini. Presenti anche i ragazzi della Comunità don Piero Puglisi.

Al termine de “La Marcia della Rocca” vi è stata la celebrazione eucaristica, con la testimonianza del dottor Francesco Borgese della Parrocchia San Pio X sulla figura del Beato Carlo Acutis del quale la Parrocchia Pio X ha portato le reliquie per essere adorate dai fedeli presenti.