La immagini neurali e la loro creazione funzionale alla realizzazione di “piccole” – ma grandi – graphic novel hanno preso la mano all’autore Ettore Ruga, che ha avviato una produzione che si preannuncia prolifica – questa è la seconda nel giro di poche settimane -, evidentemente mettendo un po’ da parte le altre due passioni predominanti in questa fase della sua vita che sono l’astronomia e la fotografia. Qui riprende una storia vecchia come il mondo, che ha dato vita a innumerevoli reinterpretazioni, la più famosa delle quali è quella di Cenerentola e della sua “scarpetta di cristallo”. Ma Ruga ci proietta nei tempi dell’antico Egitto, con questa fiaba che, non sappiamo bene, potrebbe anche avere un fondo di verità come quasi tutte le leggende, e che è stata riportata perfino da storici del calibro di Erodoto e Strabone. In ogni caso, questa nuova graphic novel va ad arricchire la rubrica del sito dedicata ai “Fumetti” e – ne sono più che sicuro – il vostro immaginario… Raffaele Cardamone