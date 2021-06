Taverna – La Ciclovia dell’Appennino unisce l’Italia. Duemilaseicento chilometri, quattordici regioni dalla Liguria alla Sicilia, più di trecento comuni attraversati, ventisei parchi e aree protette.

Questi i numeri della Ciclovia dell’Appennino, la più grande ciclo-via del nostro Paese, per unire l’Italia mettendo in rete un patrimonio sociale, culturale e naturale incomparabile.

Un viaggio lungo la dorsale montana italiana per immergersi completamente nella bellezza di paesaggi e ambienti unici al mondo.

Il sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino, annuncia che riguardo il percorso in Calabria è previsto il passaggio nell’ambito del territorio comunale.

In merito alla preparazione, nel migliore dei modi, della manifestazione il primo cittadino fa sapere che «è stata montata la colonna per la ricarica delle biciclette elettriche, il nostro Comune è inserito all’interno del circuito dell’Appennino bike tour.

Nei prossimi messi saranno attivate numerosi progetti che guardano allo sviluppo eco sostenibile.

Il passaggio da Taverna è programmato per giorno 3 agosto 2021 con la tappa nel contesto del percorso calabrese».

L’itinerario ciclo-turistico vuole valorizzare le aree interne e i piccoli borghi italiani attraverso l’utilizzo di strade secondarie già esistenti e sottoutilizzate.

Un modo per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’intero sistema territoriale attraversato, creando lavoro e occupazione per le attività già presenti lungo il percorso e un’opportunità per l’insediamento di nuove imprese, anche giovanili.

La manutenzione delle strade secondarie è anche un modo per preservare il territorio contro i problemi di dissesto idrogeologico e difendere la sicurezza dei territori.

Info e numeri utili e tutte le necessarie indicazioni possono essere scaricate inquadrando il codice QR con lo smartphone per scoprire tutti i dettagli della tappa che passa da Taverna e conoscere i dati che riguardano: il tracciato, chilometri, altimetria e dislivelli, comuni attraversati, informazioni turistiche, strutture ricettive e di ristoro. Oppure basta collegarsi al sito: www.appenninobiketour.com