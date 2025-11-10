Lamezia Terme, 8 novembre 2025 – Teatro Comunale Grandinetti

Si è conclusa ieri sera al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme la decima edizione del Premio “Bronzi di Riace”, con la rappresentazione de “La casa della pazzia”, testo e regia di Mattia Filice, portato in scena dalla Compagnia Helps di Cosenza.

Lo spettacolo, finalista del Premio Bronzi 2025, racconta una storia che diventa una metafora della società contemporanea e dei suoi equilibri fragili. Attraverso dialoghi serrati e situazioni surreali, Filice costruisce un piccolo universo in cui la “pazzia” si trasforma in un prisma rivelatore delle contraddizioni, dei limiti e delle speranze dell’essere umano.

Un pubblico partecipe, ha salutato gli interpreti con applausi e grande entusiasmo, riconoscendo il valore artistico del teatro amatoriale e dei suoi interpreti.

Con “La casa della pazzia” si è chiusa una rassegna che, in dieci edizioni, ha saputo crescere, rinnovarsi e valorizzare il teatro come forma di espressione collettiva, mantenendo viva la tradizione culturale calabrese e offrendo spazio a nuove voci e nuovi talenti.

🎭 L’appuntamento è fissato per la sera di lunedì 29 novembre 2025, quando, nel corso della serata finale del Premio Bronzi, verrà annunciato chi rappresenterà la Calabria al Gran Premio del Teatro Amatoriale Nazionale.

Un finale di stagione all’insegna del talento, della passione e della bellezza del teatro, che continua — anche grazie a manifestazioni come il Premio Bronzi di Riace — a essere uno straordinario strumento di incontro, crescita e condivisione.