Anche quest’anno, la Calabria conferma una vetrina d’eccezione per l’enologia regionale al Vinitaly di Verona, in programma dal 4 al 9 aprile. Grazie al supporto della Regione Calabria e dell’ARSAC, la partecipazione sarà caratterizzata da un ricco programma di degustazioni, masterclass, talk show e visite guidate, pensato per promuovere le peculiarità enologiche del territorio e consolidare la presenza dei produttori calabresi sui mercati internazionali.

Vinitaly, evento di riferimento per il settore vitivinicolo internazionale, è la principale fiera del vino e dei distillati rivolta agli operatori del settore a livello globale. Nato a Verona, l’evento ha assunto negli anni una vocazione internazionale, diventando un punto di riferimento imprescindibile per l’intera filiera vitivinicola. Con 57 edizioni alle spalle, Vinitaly rappresenta un’importante piattaforma di sviluppo e incontro per le relazioni tra produttori, buyer e stakeholder, favorendo la condivisione di esperienze, competenze e nuove opportunità di business.

La Calabria tra i protagonisti di Vinitaly and the City. Oltre alla presenza in fiera, la Calabria sarà tra i protagonisti di Vinitaly and the City, il fuori salone serale che animerà il centro storico di Verona dal 4 al 6 aprile. Tre giorni dedicati al grande pubblico eno-turistico, con l’obiettivo di far conoscere le migliori produzioni calabresi in un contesto di convivialità e scoperta sensoriale. Un’occasione preziosa per raccontare la ricchezza vitivinicola di una terra antica, capace di coniugare tradizione e innovazione, puntando verso i mercati internazionali.

La presenza calabrese sarà strutturata con un doppio stand: uno interamente dedicato ai vini, con degustazioni e incontri con i produttori, e un altro riservato alla mixology, dove saranno serviti cocktail preparati con ingredienti e liquori tipici della Calabria, come gli spritz calabresi.

Due comunicatori d’eccezione per raccontare il vino calabrese

Per valorizzare al meglio la partecipazione calabrese, la Regione ha scelto due figure di spicco della comunicazione enogastronomica:

Sissi Baratella, una delle più autorevoli rappresentanti del vino al femminile in Italia. Laureata con lode in Enologia e Viticoltura a Verona, con una specializzazione in Marketing e Comunicazione d’Impresa, ha saputo trasformare la sua esperienza tecnica in una brillante carriera nella divulgazione del vino attraverso TV, radio, podcast, riviste e numerosi eventi di settore.

Paolo Massobrio, sommelier, critico enogastronomico e autore de Il Golosario, guida alle eccellenze italiane. Collabora con testate come La Stampa, Avvenire e Bell’Italia, e con il libro Del bicchiere mezzo pieno racconta la sua filosofia di vita legata al mondo del vino.

Il programma della Calabria al Vinitaly and the City 2025

Il calendario degli appuntamenti targati Calabria prenderà il via venerdì 4 aprile nel Cortile del Mercato Vecchio con un wine talk condotto da Sissi Baratella.

Sabato 5 aprile sarà una giornata intensa:

Alle 15, nuovo wine talk e wine speech con Sissi Baratella;

Alle 17.30 e alle 20, due prestigiose masterclass a cura di Paolo Massobrio nella suggestiva Loggia Fra Giocondo;

Alle 21, in Piazza dei Signori, spazio alla musica con la diretta di Rai Radio 2 e il DJ set di Ema Stokholma.

Domenica 6 aprile si chiuderà con un ultimo wine speech di Sissi Baratella nel Cortile del Mercato Vecchio.

I protagonisti: vini autoctoni e distillati calabresi

La Calabria porterà a Verona 81 prestigiose cantine, testimoni di una tradizione vitivinicola millenaria, oltre a una selezione d’eccellenza di 13 liquori e distillati tipici, ospitati nel Padiglione 12. Protagonisti assoluti saranno i vitigni autoctoni come il Magliocco e il Greco Bianco, simboli della biodiversità e della qualità enologica calabrese.

L’impegno della Regione per la crescita del settore

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha sottolineato l’importanza della partecipazione calabrese al Vinitaly, dichiarando: “I cambiamenti in atto sono evidenti, ma siamo pronti a raccogliere la sfida. Lo facciamo con la consapevolezza delle difficoltà che ci attendono, ma anche con la certezza dell’eccellenza dei vini e degli spiriti calabresi. Siamo a Verona per garantire il giusto sostegno ai nostri produttori, che negli ultimi anni, grazie alle azioni promosse dalla giunta regionale, hanno registrato una crescita sensibile, soprattutto in termini qualitativi. Un processo che va ulteriormente incoraggiato per acquisire una solida dimensione internazionale.”

Con un palinsesto ricco di eventi e una rappresentanza di alto livello, la Calabria si appresta a essere una delle protagoniste indiscusse del Vinitaly 2025, consolidando il proprio ruolo nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale.