La Calabria, dopo aver avuto qualche problema di comunicazione con l’Istituto Superiore di Sanità, pare, sia riuscita a soddisfare gli standard richiesti e a fornire le informazioni relative ai 21 indicatori per l’attività di monitoraggio che potrebbero portarla in zona gialla. Ciò attende comunque la ratifica ufficiale del Governo, che, da quanto si apprende, dovrebbe arrivare entro domani, venerdì 11 dicembre. Domenica dovrebbero partire le nuove misure.

Cosa sarà possibile fare? Spostamenti, bar e ristoranti sono i cambiamenti sostanziali che interessano il cambio di colore.

Spostamenti

È consentito spostarsi da un comune all’altro e in un’altra regione in zona gialla, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. Resta comunque la raccomandazione di non spostarsi se non per comprovati motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità