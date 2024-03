di Claudio Caroleo –

L’attrice e make up artist special effects, giovane calabrese emergente, Iris Greco, è stata intervistata nel corso di un programma andato in onda sulle frequenze di una delle radio italo-americane più importanti e influenti d’America, ovvero la ICN Italian Radio. L’emittente ICN Italian Radio è condotta dall’imprenditore e speaker radiofonico Anthony Pasquale, originario di Salerno. La ICN è una radio con sede a New York, attiva da 35 anni, seguita da milioni di ascoltatori e con un’audience altissima.

Iris Greco, che ha radici a Cirò Marina, sta facendo molto parlare di sé per il suo talento sia da make up artist, sia da attrice, nell’acclamata serie Figli Da Gente, prodotta da Antonio Malena e andata in onda su Sky, Tivùsat e da poco anche su RTI Calabria.

Ci piace dare spazio a queste notizie positive, che spesso non trovano risalto in altri organi di informazione, riguardanti giovani calabresi che conquistano spazi e conseguono meritati successi per i propri meriti e che in ogni caso portano alto per il mondo l’orgoglio delle orgini di gente del Sud Italia.

Iris Greco, giovane artista calabrese, oltre a recitare, ha curato anche il trucco di alcuni attori, ricevendo l’apprezzamento da parte dell’intera produzione.

Un bel riconoscimento è arrivato anche dall’associazione Mesoraca Film, premiando la sua determinazione e la sua umiltà, unita alla grande passione per lo spettacolo, che l’hanno portata alla ribalta di palcoscenici importanti, sia con la serie Figli Da Gente, che in altri, arrivando ad essere intervistata dall’importantissima ICN Italian Radio.